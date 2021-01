El doctor Jaume Padrós, fa política o medicina?

Any nou, costums i tics vells. Res ha canviat en l'inici d'un any en el qual les persones solen "escriure" la carta als Reis Mags, plena de bones intencions i necessitat d'esmena. Com la majoria de les dietes d'aprimament, duren dos dies. Després, els bons propòsits se'ls emporta el vent, sense retorn. Forma part de la condició humana.













Les persones som imperfectes, sense vocació de canviar si no hi ha alguna cosa que rascar. Més d'un personatge, com sempre, ha tret el peu del test aprofitant l'ocasió. Aquest és el cas de el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, que no perd l'oportunitat de parlar a deshora, o potser al seu temps per posicionar-se, com sempre ha fet. Ara, el president dels metges surt avisant de la gravetat de la situació, de mesures dràstiques i confinament total perquè la situació de la covid i els seus contagis és greu. Són casuals aquestes manifestacions? Jo diria oportunistes, com el seu autor, que mai fa res per casualitat ni gratis.





Jaume Padrós porta com a president de la institució que agrupa els metges set anys. Anteriorment havia estat secretari, després vice-president i des del 2016, president. Comptant tots els càrrecs junts són 25 els anys que porta manejant els fils de la institució i no es cansa.





El Col·legi de Metges és entre altres coses un lobby de poder i negocis, que ningú en tingui cap dubte. Per això, alguns partits polítics sempre han volgut -alguns ho han aconseguit- controlar-lo. De fet, CDC ha tingut sempre algú seu al front o dins de la junta. No ha deixat espai per a la incorporació d'altres. En l'etapa de la presidència de Miquel Bruguera -convergent de tota la vida-, que va estar 20 anys al front, tenia tres membres/militants convergents més en la seva junta. Ho monopolitzaven i controlaven tot. No hi havia manera d'obrir el col·legi a altres perfils, ni consensuar canvis que es feien necessaris. Per aconseguir enviar a casa Bruguera, en l'etapa de la consellera Geli, es va pactar un últim mandat, amb una vicepresidència per a Miquel Vilardell, i el socialista Ricard Gutiérrez, però també amb Padrós. En acabar el seu mandat, Bruguera, molt al seu pesar, -els comptes, els resultats de les empreses i l'assegurança de responsabilitat civil van generar dubtes de gestió- el nou pacte va ser més senzill i Miquel Vilardell es va fer amb la presidència en les eleccions. En aquesta nova junta estava l'omnipresent Padrós, no podia faltar-hi. Vilardell va obrir les vendes i va fer una bona feina. No va estar massa temps com a president, no té tragaderas, ni les necessita. A la fin, Jaume Padrós va aconseguir el seu objectiu de presidir la institució que tant havia "anhelat".





Cal tenir en compte que el COMB és un dels col·legis d'Espanya que més diners genera i ingressa a causa de les 13 empreses creades per la institució: una asseguradora, una consultoria fiscal i laboral, una agència de viatges, i una immobiliària entre altres , amb una facturació al 2019 de 2.875.369. Com alguns l'anomenen, és un "bresca de rica mel".





Padrós, que va arribar a ser diputat autonòmic pel partit de Pujol, sempre ha tingut la política ficada en el seu ADN. Tant és així que en l'etapa dels grans retallades sanitàries entre el 2010 i el 2015, en paral·lel amb l'auge del Procés, en els breus governs d'Artur Mas -autor de la pijtor retallada que ha tingut la sanitat catalana, que han anat augmentant amb l'etapa de Boi Ruiz com a conseller de Salut-, Jaume Padrós ha estat callat, millor dit, molt callat, i mirant a una altra banda. Ara, en plena campanya electoral, amb els partits del govern llançant-se els plats pel cap, amb la consellería de Salut a mans d'ERC, surt el doctor Padrós parlant i donant consells, sense parlar per a res, un cop més, de les retallades en la sanitat catalana i dels efectes que està tenint en tallar millor la pandèmia i la resta de malalties que s'han deixat de banda per falta de planificació de recursos de tota mena. Per això, el president de Col·legi de Metges de Barcelona no té ara credibilitat, perquè amb la salut no es fa política, i menys el president de Col·legi de Metges.