Mercadona elimina les bosses de plàstic d'un sol ús a totes les botigues

Mercadona, fidel al seu compromís "Sí a seguir cuidant el Planeta", compleix la primera fita de l'Estratègia 6.25, que ha portat a terme al llarg del 2020, i elimina les bosses de plàstic d'un sol ús de totes les seccions de les botigues físiques, del servei a domicili i de l’online.





Treballadors de Mercadona amb les noves bosses compostables / (Mercadona)





Ara la cadena ofereix als clients bosses compostables, fabricades a partir de fècula de patata, que s’han de llençar al contenidor de matèria orgànica, com indica el pictograma que s'ha inclòs a les bosses amb la intenció de facilitar als clients la separació i el reciclatge dels residus. Aquest símbol també s'ha incorporat a la resta de bosses de la línia de caixes, on Mercadona disposa des de fa temps de tres opcions reutilitzables i sostenibles.





A més, la companyia ha disposat papereres diferenciades a totes les seccions, perquè els clients puguin dipositar els residus de manera separada i contribuir, així, a l'economia circular. El compliment d'aquesta primera acció de l'Estratègia 6.25 suposa una reducció de 3.200 tones de plàstic a l'any.





L'Estratègia 6.25, que té el triple objectiu per al 2025 de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics generats a les instal·lacions, s'està duent a terme a través d'un total de 6 accions que comporten modificacions en diferents processos de la companyia, des del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors fins a l'adaptació de les botigues i la logística, la gestió de residus, etc. En total, té previst invertir més de 140 milions d'euros els quatre anys vinents per dur a terme totes les fites que componen aquesta estratègia.





Equip de treball transversal per identificar i definir els canvis que s’han d’implementar en els diferents processos de la cadena de muntatge





Mercadona va començar a treballar en aquesta estratègia el 2019, implicant tota la plantilla en el repte de “Seguir Cuidant el Planeta” i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge.





L'empresa té un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'Estratègia 6.25. Aquest equip està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia, com Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres, Logística, Financer, Recursos Humans, Relacions Externes i Obres.





En els darrers quatre mesos, Mercadona ha adaptat 72 botigues a Espanya i Portugal al model Botiga 6.25, que s'anirà estenent a tota la cadena durant el 2021. A Catalunya, avui ja hi ha 8 supermercats transformats en Botigues 6.25.





Aquests centres, en què ja es poden observar avenços de l'estratègia, tenen com a objectiu escoltar l'opinió de clients i treballadors respecte de totes les accions que l'empresa està desenvolupant. Durant aquest temps, s'han rebut més de 5.000 opinions i suggeriments, tant de clients com de la plantilla, que estan contribuint a millorar l'aplicació de les diferents accions definides per a reduir el plàstic i impulsar l'economia circular.





La companyia anirà facilitant informació sobre l'Estratègia 6.25 a la secció “Cuidem el Planeta” del seu web corporatiu, en què "El Cap" també trobarà contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental de Mercadona.