Un entrenador de l'Hospitalet de Llobregat és investigat per presumptes abusos a tres menors

Un entrenador de bàsquet del club Cercle Catòlic de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) està sent investigat per un jutjat de Barcelona per presumptament haver abusat de tres menors de club, segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra.





Foto arxiu Mossos d'Esquadra / (EP)









La direcció del club va tenir coneixement dels fets a través d'una jugadora, de 14 anys, que va explicar que un entrenador li enviava missatges per quedar amb ella i mantenir relacions sexuals, segons informa RAC-1.





Així mateix, dos menors més van explicar que presumptament van mantenir relacions sexuals amb aquest mateix entrenador fa tres anys.





Els Mossos van tenir coneixement dels fets a través del centre i van obrir una investigació, i als el comprovar els fets i recollir les denúncies de les tres menors, van detenir divendres passat a l'entrenador, de 23 anys.





El Cercle Catòlic de l'Hospitalet de Llobregat ha apartat a l'entrenador de club, que el passat cap de setmana va passar a disposició judicial, i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs; la investigació continua oberta i no es descarta que apareguin més víctimes.