Almenys 135 detinguts i més de 400 identificats per l'assalt al Capitoli dels EUA

El fiscal federal interí per al Districte de Columbia, Michael Sherwin, ha informat aquest dimarts de la detenció de 135 persones relacionades amb l'assalt al Capitoli a Washington (Estats Units) el passat 6 de gener, i de la identificació de més de 400 sospitosos.





El Capitoli dels EUA / EP









Sherwin ha assegurat que les autoritats estan fent tot el possible perquè la llista d'implicats segueixi creixent i que ho fa "per hores", tot i que ha descartat que tots ells puguin ser incriminats finalment.





En aquest sentit, el fiscal en funcions ha explicat que "independentment del nivell de conducta delictiva", les autoritats estan treballant per identificar i acusar els qui van poder cometre un delicte, al marge de la seva gravetat, i ja fos dins o a l'interior del Capitoli.





En ser qüestionat en roda de premsa sobre les sospites que el setge al Capitoli fos organitzat molt abans que es convoqués la manifestació en suport de Donald Trump, Sherwin no ho ha descartat i ha avançat que les investigacions apunten cap a una "possible coordinació entre grups i milícies de diferents estats per viatjar a Washington abans del dia 6 per participar en actes delictius".





És el cas, per exemple, d'un dels possibles líders de la milícia d'extrema dreta Oath Keeper, Thomas Caldwell, acusat de sedició" i "conspiració" pel seu paper el 6 de gener a Washington, quan es va significar "activament" a la "planificació i violació" del Capitoli, explica Sherwin.





MATERIAL CIUTADÀ

També en la roda davant els mitjans, el sotsdirector del FBI, Steven D'Antuono, ha volgut agrair als ciutadans la seva collaboració durant aquestes últimes setmanes, ja que la seva "extraordinària" participació, amb l'entrega de més de 200.000 arxius audiovisuals, ha permès la identificació d'alguns dels sospitosos.





"Alguns de vostès han reconegut que allò va ser un incident tan atroç que van haver d'entregar els seus propis amics i familiars. Sabem que aquestes decisions sovint són doloroses, però van fer el correcte", ha dit, segons informa la cadena nord-americana ABC.





"Estem agraïts que hagin pres aquesta decisió. Els Estats Units està agraït que hagin pres aquesta decisió", ha recalcat D'Antuono, qui ha reconegut que no tenen "xifres precises" sobre les persones que van entrar "illegalment al Capitoli".





D'Antuono ha comunicat que encara continuen buscant el sospitós de collocar una bomba casolana en els voltants de les seus dels partits Demòcrata i Republicà a Washington: l'FBI ha tornat a sollicitar la collaboració ciutadana, oferint una recompensa de 75.000 dòlars (61.600 euros) a canvi d'informació que pugui fer-los arribar fins a ell.