Una dona talla la corda de subjecció d'un operari que estava penjat a una alçada de 13 plantes

Agents de la Policia Nacional de Benidorm (Alacant) han detingut un matrimoni de 51 i 60 anys d'edat, per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi contra un treballador que es trobava realitzant treballs verticals en un edifici de la localitat a una alçada de 13 plantes. L'home ha quedat en llibertat després que els efectius policials hagin descobert que l'acusada estava sola a l'habitatge en el moment dels fets.





Imatge de l'edifici en el que ha succeït l'incident / POLICIA NACIONAL









En concret, la dona va tallar una de les cordes de subjecció d'un dels operaris que realitzava reparacions a la façana de l'edifici a causa de que no estava d'acord amb l'aprovat per la comunitat de veïns, segons ha informat la policia en un comunicat.





Els fets van passar quan dos treballadors van observar que des d'una de les finestres hi havia unes mans d'una persona que manipulava la corda principal i es van adonar que l'altra corda, anomenada de seguretat o de vida, hauria estat tallada per la mateixa persona.





Per això, davant la por que aquesta persona tallés l'única corda que el subjectava, el treballador es va aferrar ràpidament a la cornisa de l'edifici per no precipitar-se a el buit a la vegada que tots dos treballadors cridaven demanant auxili.





Davant l'enrenou, la persona que estava manipulant les cordes de seguretat des d'una finestra de la planta 20, va deixar anar l'única que quedava sense tallar i es va ocultar a l'interior de l'habitatge.





Els operaris, que es trobaven a una alçada de 13 plantes en el moment d'ocórrer els fets, van aconseguir arribar a terra i posar-se fora de perill sense arribar a patir cap tipus de lesió.





Després de donar avís a la Policia, les patrulles de la Brigada Local de Seguretat Ciutadana van acudir fins al lloc i van determinar que les cordes havien estat tallades amb un ganivet. Un cop personats en l'habitatge, el matrimoni va carregar contra els operaris per haver trencat les frontisses d'una finestra al realitzar els treballs i, en un primer moment, van negar els fets.





No obstant això, després que els agents investigadors contrastaran totes les dades amb els testimonis de la víctima i testimonis, van determinar que en el moment dels fets en l'habitatge es trobava solament la dona.





Per això, els detinguts, un home i una dona, han estat traslladats a dependències policials i després de prestar declaració, l'home va quedar en llibertat ja que els agents van determinar que en el moment de produir-se els fets en l'habitatge només es trobava la dona.





Així mateix, fonts policials han apuntat la possibilitat que l'acusada pateixi algun tipus de trastorn psiquiàtric. Se li imputa un delicte de temptativa d'homicidi pel que ha estat posada a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de la localitat de Benidorm, decretant el jutge la seva llibertat amb càrrecs.