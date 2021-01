La campanya del PSC en les eleccions catalanes serà telemàtica, "intensa i propositiva"

El PSC farà una campanya electoral telemàtica, "intensa i propositiva", i els actes seran limitats als ponents, els candidats i petits grups de militants del mateix municipi en què se celebrin, perquè pretén ser respectuosa amb els protocols sanitaris de l'Procicat.









El president del Govern, Pedro Sánchez, participarà en cinc actes de campanya: l'obertura aquest dijous a Barcelona; un altre acte aquest dissabte a Tarragona; un altre el dissabte 6 de febrer també a Tarragona al matí ia Lleida a la tarda; el diumenge 7 de febrer estarà a Girona, i el tancament de campanya a la seu de PSC a Barcelona.









El candidat a la presidència de Catalunya, Salvador Illa / EP





L'últim acte de precampanya serà aquest dijous protagonitzat pel candidat a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, juntament amb membres de l'món econòmic i social, amb una representació "mínima", en el qual Illa exposarà el seu projecte per a Catalunya i les polítiques concretes que vol aplicar.





L'obertura de la campanya consistirà en un acte simultani a les quatre províncies catalanes, amb Illa i Sánchez a Barcelona; des de Girona, la número 1 per aquesta província, Silvia Paneque; a Lleida hi seran el número 1, Oscar Ordeig, i la número 2 per Barcelona, Eva Granados, ia Tarragona estaran la vicepresidenta de Govern Carmen Calvo i la número 1 per la província, Rosa Maria Ibarra.





La campanya, que estarà centralitzada al plató de la seu de PSC a Barcelona entre setmana, tindrà tres focus o caravanes: la primera d'el candidat Illa; la segona amb Sánchez i ministres socialistes de Govern, entre els quals estaran les tres vicepesidentas, Carmen Calvo, Nadia Calviño i Teresa Ribera; així com la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i la vicesecretària general de l'PSOE i portaveu del Grup Socialista al Congrés, Adriana Lastra.





La tercera caravana estarà composta per membres de la candidatura i càrrecs orgànics i institucionals de PSC, entre els quals destaca la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, i l'alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell.





Pel que fa al pressupost destinat a campanya, els socialistes tenen un sostre de despesa d'1,98 milions d'euros, fet que suposa una rebaixa del voltant de l'17% respecte a l'pressupost executat en l'última campanya electoral autonòmica del partit, la de l'21 de desembre de 2017.