Pimec, sobre les dades de l'atur: "Portem tres trimestres consecutius de caiguda interanual de la població ocupada"

Pimec ha constatat aquest dijous el "arrossegament" progressiu de la destrucció d'ocupació per la pèrdua de teixit productiu, més enllà dels sectors afectats per les restriccions a l'activitat econòmica derivades de la pandèmia de coronavirus, ha informat en un comunicat.





Així ha valorat la patronal catalana les dades publicades per l'Enquesta de Població Activa (EPA) sobre l'últim trimestre del 2020, en què Catalunya ha tancat l'any amb un total de 537.900 aturats, fet que suposa un augment del 31,56% respecte a 2019.





En una roda de premsa telemàtica, el director de l'àrea de treball de Pimec, Josep Ginesta, ha destacat: "Portem tres trimestres consecutius de caiguda interanual de la població ocupada que es manifesta també en sectors no estrictament afectats per les restriccions, com la indústria ".





Per això, Ginesta ha assenyalat que les polítiques actives d'ocupació tindran una importància "vital", així com la necessitat de més ajudes directes i d'injecció de liquiditat a les empreses, i una aposta ferma per facilitar mecanismes de digitalització en el teixit productiu.





Sobre el perfil dels aturats, Ginesta ha comentat que a Catalunya un 61.2% té un nivell formatiu que "no garanteix la trobada de treball amb certa rapidesa", i ha avisat que cal una inversió que garanteixi una millor eficiència del mercat de treball i una millora en l'orientació de les polítiques públiques cap a la formació i la ocupació.





PUJA EL TELETREBALL

En relació a la tendència del teletreball, el director de l'àrea de treball de Pimec ha destacat que "s'han multiplicat per quatre els treballadors que practiquen el treball a distància a Catalunya, passant de 157.800-596.900 les persones que treballaven més de la meitat de la jornada al seu domicili ".





Ginesta ha assenyalat que Catalunya té 537.900 aturats, 31.300 més que el trimestre anterior (+ 6,2%) i 132.100 més que fa un any (32,6%), i ha alertat que "no es tenia un valor tan alt en 1 quart trimestre des 2016, amb 558.500 persones a l'atur ".