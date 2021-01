El 2021 no es recuperaran els llocs de treball destruïts el 2020, segons Foment del Treball

Foment del Treball ha indicat aquest dijous que "la creació d'ocupació que està prevista per a 2021 està molt allunyada de recuperar el que s'ha destruït durant l'any 2020 i assolir els nivells anteriors a la crisi", segons un comunicat.





Un noi teletreballant / EP





Així ha valorat el sindicat les dades publicades per l'EPA aquest dijous, en què Catalunya ha tancat 2020 amb un total de 537.900 aturats, fet que suposa un augment del 31,56% en comparació amb l'últim trimestre del 2019.





Per iniciar una recuperació intensa de l'ocupació perduda, reincorporar als treballadors afectats per ERTO i evitar el major nombre possible d'acomiadaments i ERO, "és primordial i urgent que s'aportin els recursos econòmics necessaris per als sectors afectats per la crisi i segons les mesures que restringeixen la seva activitat ", ha afegit la patronal.





I ha considerat primordial adoptar mesures normatives que impliquin una reducció dels costos fiscals cap a les empreses, "així com mesures perquè les empreses tinguin la capacitat de prendre decisions".





A Catalunya, el nombre d'aturats segons l'Enquesta de la Població Activa del quart trimestre del 2020 se situa en un un 13,87%, 0,64 punts per sobre del trimestre anterior (13,23%).