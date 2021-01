Foment del Treball demana que el govern injecti diners als sectors més afectats

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha enviat una carta al president de Govern, Pedro Sánchez, reiterant la "necessitat urgent d'injectar diners als sectors productius més afectats" per la crisi del coronavirus.













Segons ha indicat Sánchez Llibre a l'Assemblea General de la patronal, Foment reitera en la carta la petició d'ajudes directes que s'estima en 50.000 milions d'euros per a aquests sectors "per ser comparables als ajuts que han rebut altres països de la UE (Alemanya , Itàlia i França) ".





La missiva, afirma que "les mesures implementades fins ara estan pensades per a la postcrisi i no per sortir de la crisi" i anticipa que els Pressupostos aprovats sense ajudes directes i amb augment d'impostos incrementaran encara més l'atur.





AJUDES DIRECTES DE 50.000 MILIONS

Davant l'Assemblea, el president de Foment insisteix a demanar una nova pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig "facilitant als empresaris el manteniment de l'ocupació de manera proporcional a les necessitats de mercat i la demanda".





Afegeix que, "si bé hi ha hagut avenços amb el finançament provinent dels ICO, i els ERTO, uns i altres han demostrat ser insuficients".





Com a propostes per a la millora de l'economia, insisteix en la possibilitat d'incrementar el dèficit, emetre més deute públic i aprofitar una part dels 140.000 milions d'euros, que corresponen a Espanya dels Fons Next Generation, per a la dotació del Pla de Xoc .





condonar CRÈDITS

Per tal de canalitzar una part important de les noves ajudes directes, Sánchez Llibre ha indicat que seria una mecanisme viable "l a ampliació de la moratòria i la condonació total o parcial a les empreses i autònoms prestatàries dels crèdits bancaris que han rebut l'aval de l'Estat a través de l'ICO ".





Així mateix, Sánchez Llibre lamenta que "aquest no era el moment d'incrementar impostos ni crear nous, transformant impostos temporals en indefinits", referint-se a l'augment de l'impost de patrimoni que li dóna caràcter indefinit.