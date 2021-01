Borràs (Junts) acusa Illa de xantatge per l'actuació amb les vacunes

La candidata de JxCat a les eleccions, Laura Borràs, ha rebutjat aquest dijous que el cap de llista de PSC, Salvador Illa, representi un canvi i ha criticat la seva "xantatge lamentable" després d'assegurar que si governa la seva prioritat com a president de la Generalitat seria assegurar el pla de vacunació.





La candidata de JxCat a les eleccions, Laura Borràs / EP





"Illa no és un canvi, és una involució, és el 155 sanitari. Amb una autonomia vigilada no sortirem mai de la crisi. Només ens en sortirem amb un Govern independentista i fort. El veritable canvi és la independència", ha exclamat en un acte telemàtic en un plató de televisió, a què s'han connectat més de 2.700 persones.





També ha criticat que Illa asseguri que la seva prioritat si governa sigui assegurar el pla de vacunació, acusant-lo de condicionar la qüestió de les vacunes a la victòria del seu partit: "No podem tenir un Govern sucursalista a la Generalitat que hagi de supeditar la gestió de la pandèmia al que més convingui al PSOE ".





Segons Borràs, cal anar a votar encara que les eleccions s'hagin convocat "enmig d'una pandèmia, d'una crisi i d'un cas jurídic" i per demostrar que els catalans decideixen el seu destí i imposen un resultat electoral, i no l'Estat.





"Vam votar l'1-O i votarem sempre que hi hagi urnes. Sempre que vam votar, vam guanyar. Si el 14F hi ha urnes, votarem, perquè no ens fan por", ha tancat.