Aragonès vol acabar amb la dinàmica dels últims 40 anys "de socialistes o convergents"

El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dijous que aspira a guanyar les eleccions del 14 de febrer i presidir el pròxim Govern per acabar amb 40 anys de governs socialistes o convergents: "És el moment d'ERC "





En l'acte d'inici de campanya al Teatre Monumental de Mataró (Barcelona) davant unes 80 persones --el teatre té capacitat per a 780 assistents--, ha cridat a la població a anar a votar per permetre una victòria d'ERC en unes eleccions catalanes després de quatre dècades de "presidents socialistes o convergents, post socialistes o semiconvergentes".





Aragonès ha acusat el candidat de PSC, Salvador Illa, de voler "convertir al Palau de la Generalitat en un despatxet de la Moncloa" i ha defensat que la reconstrucció després de la pandèmia no pot passar pels socialistes, sinó que ha de passar per l'independentisme d'esquerres que considera que representa ERC.





"Em presento perquè vull presidir la Generalitat per ser el primer servidor al servei de tots els ciutadans de Catalunya, sense excepció", i ha erigit als republicans com l'únic partit capaç d'aglutinar els consensos d'autodeterminació i amnistia que, al seu parer , té la societat catalana.





També ha intervingut el president de Parlament, Roger Torrent, que ha cridat a sortir a guanyar aquests comicis i ha plantejat el 14F com una pugna entre republicans i el PSC: "Va d'aquells que no tenen cap inconvenient a manifestar-se amb Vox o de l'antifeixisme d'ERC. Aquestes eleccions van d'aquells que van aplaudir i van ajudar al 155 o de l'amnistia, l'autodeterminació, la via àmplia i els grans consensos que representa ERC ".