Fernández (PP) no creu que un tripartit pugui liderar el canvi que Catalunya necessita

El candidat de PP a la Presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha defensat que el canvi polític a Catalunya és possible i que "només el pot liderar el PP", i no un tripartit d'esquerres, en referència a un eventual pacte postelectoral entre el PSC, ERC i els comuns.





El candidat de PP per al 14F, Alejandro Fernández / EP<br>





En un acte telemàtic aquest dijous organitzat per Fòrum Europa Tribuna Catalunya, ha sostingut que només hi pot haver un canvi real a Catalunya amb "la fortalesa del PP per canviar les coses i no perquè les coses continuïn igual".





"No perquè continuïn entre ERC i el PSC pactant sota la taula i després traint i totes aquestes coses que s'acostumen a definir com el politiqueig i que és el que desprestigia l'activitat política", ha afegit.





Per a Fernández l'alternança política a Catalunya és possible, ja que aquest canvi s'ha produït també en altres comunitats autònomes, com Andalusia o el País Basc, "quan semblava impossible".





Ha afirmat que el PP defensarà la llibertat educativa, la propietat privada, i el creixement de l'economia: "En definitiva, les característiques que havia tingut Catalunya abans que el nacionalisme acabés perjudicant de manera greu a la nostra terra".





CONFIANÇA ELECTORS

Davant les enquestes del 14F que donen al PP bons resultats, Fernández ha assegurat que "és evident que el PP creixerà" i que aquest creixement es deu al fet que han recuperat la confiança dels electors poc a poc.





"Ens hem dedicat a parlar de les coses que preocupen a la ciutadania en una època on l'independentisme no tenia cap inconvenient de dirigir-se a només una part de la ciutadania de Catalunya, perquè pensaven que tota aquesta gent que no és separatista directament no són catalans ", ha remarcat.





I ha fet una crida a que la gent participi en les eleccions en el cas que la justícia finalment estableixi que el 14F es poden fer: "Si és així, dono per cert que considera que es donen les condicions de salut i de llibertat de vot, que són necessàries per a tot procediment electoral ".





PROPOSTES PER AL 14F

Entre la seva propostes, Fernández ha dit que si la seva formació venç en el 14F, impulsaran un pla de rescat per als sectors que s'han vist més afectats per la pandèmia i que estan tancats, "perquè en el moment en què es produeixi la reobertura , es pugui recuperar i generar ocupació en la restauració, l'oci i la cultura ".





Ha apostat per recuperar el creixement econòmic i la reobertura gradual de negocis, i ha posat d'exemple el cas de Madrid, on creu que "han trobat un millor equilibri entre salut i economia", i no a Catalunya on retreu a la Generalitat haver aplicat mesures molt severes per a certs sectors.





Finalment, ha defensat que el PP donarà seguretat jurídica als negocis, ja que han fet inversions per poder reobrir però "no han servit de res perquè el Govern va canviant les condicions de reobertura"; i que faran uns criteris homogenis per accedir als ajuts compensatòries.