Rufián es mostra satisfet pel tercer grau dels presos de l'1-O

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha saludat aquest dijous que la Generalitat hagi atorgat el tercer grau als condemnats pel referèndum il·legal de 2017 i ha advertit que quan tots ells recuperin la llibertat "no hi haurà jutges suficients per aturar-los".





Gabriel Rufián en una imatge d'arxiu / EP





Així s'ha pronunciat en una roda de premsa a la cambra baixa després de conèixer-se que la Conselleria de Justícia de la Generalitat de nou ha donat suport al tercer grau per a aquests presos, que faran servir a partir de divendres, a excepció de l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell , sobre qui el Servei de Classificació encara no ha resolt la seva semillibertat.





Rufià ha recordat que els presos encara hauran d'anar a dormir a la presó i ha dit que cada minut que estiguin en ella passarà "als annals de la vergonya història d'Espanya pel salvatge" que, des del seu punt de vista, és la seva condemna.





En qualsevol cas ha mostrat satisfacció per aquest tercer grau, encara que no ha concretat si tots els seus companys participaran en la campanya electoral i ha dit que, ho facin o no, qui voti a ERC sabrà que està votant "a favor de la figura i el discurs "d'Oriol Junqueras i els altres.





EL PSC JA ÉS EL PSOE

Així mateix, ha aprofitat per tornar a carregar contra el PSC, a qui ha identificat "de facto" amb el PSOE, per l'aliança que li atribueix amb els jutges de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que han anul·lat l'ajornament de les eleccions al 30 de maig. "Els jutges decidiran quan voten els catalans, però no qui guanyarà", ha postil·lat.





Ha estat en aquest context, en què ha avançat també que els presos del 'Procés' "algun dia sortiran de la presó". "Serà inevitable i no tindran jutges suficients per aturar-los, no hi haurà manera d'aturar-los", ha advertit el portaveu d'ERC.