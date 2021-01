Chacón (PDeCAT) defensa avançar cap a la independència

La candidata del PDeCAT a les eleccions catalanes, Àngels Chacón, s'ha postulat aquest dijous com l'alternativa per "avançar imparables i sense frustracions cap a la independència" així com per superar les desavinences en l'actual Govern format per JxCat i ERC.





Joana Ortega, Àngels Chacón i Marc Castells en l'acte d'inici de campanya / EP a





Ho ha dit en l'acte inicial de campanya al Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona al costat de la número 2 de la llista i exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, i del número tres i alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells .





"Milers de ciutadans se sentien orfes d'un partit que els representés. Hem escoltat i els hem respost", ha assegurat Chacón, que ha assegurat que són l'únic partit independentista que reconeix la realitat catalana i que no té por de dir la veritat, segons ella.





Ha augurat que "algunes promeses portaran a la frustració" dels catalans, i ha afirmat que el PDeCAT vol evitar extremismes i centrar els seus esforços en fer de Catalunya una potència econòmica, així com crear una societat d'oportunitats.





"Serem clau en el pròxim Govern. Després de les discrepàncies i la improvisació ¿de veritat hem de prorrogar aquest Govern? La ciutadania no s'ho mereix", i s'ha conjurat a treballar per una Catalunya pròspera, avançada i solidària.