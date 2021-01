La UE es planta davant les farmacèutiques: bloquejarà l'exportació de vacunes si s'incompleixen els contractes

La Comissió Europea ha adoptat aquest divendres el mecanisme de control d'exportacions de vacunes que li permetria bloquejar la sortida de dosi produïdes en el bloc si una companyia farmacèutica amb la qual té un acord vol vendre a tercers països havent incomplert subministrament promès als Estats membres .





Úrsula von der Leyen (EP)





La iniciativa va sorgir després que AstraZeneca comuniqués que no podrà repartir entre els socis del bloc la quantitat de dosis que havia promès durant el primer trimestre, però el sistema cobreix totes aquelles vacunes de laboratoris amb els quals la UE ha signat acords anticipats de compra.





Es tracta, en concret, d'un sistema de control d'exportacions que obligarà les farmacèutiques a informar les autoritats de duanes de cada país sobre la seva intenció d'exportar vacunes a un tercer. En aquesta sol·licitud hauran d'especificar quantes dosis es vendran, on han estat produïdes i a qui s'envien. Les autoritats nacionals seran les encarregades d'avaluar cada petició i decidir el seu autoritzen el contingent o el rebutgen.





Brussel·les insisteix que l'objectiu d'aquest mecanisme no és bloquejar les exportacions sinó dotar de més transparència en la sortida de vacunes del bloc. Però en la pràctica permetrà que els Estats membres puguin retenir dosi produïdes a la UE d'una farmacèutica que ha incomplert els lliuraments a les quals s'havia compromès amb els socis comunitaris.





"No podem perdre temps perquè les vacunes no estan sent subministrades amb el calendari acordat. Hem d'assegurar que es respecten els acords de compres avançades per a les vacunes produïdes a la UE. Paguem a aquestes companyies per augmentar la seva producció i ara volem que compleixin" , ha subratllat en una roda de premsa el vicepresident econòmic de l'executiu comunitari, Valdis Dombrovskis.





El mecanisme entrarà en vigor aquest mateix dissabte, un cop sigui publicat en el Diari Oficial de la UE, i s'aplicarà, en principi, fins a finals de març. A l'haver seguit un procediment d'emergència, la durada inicial serà de sis setmanes, però Brussel·les ja anunciat que proposarà ampliar-lo per cobrir tot el primer trimestre.





En qualsevol cas, el letó ha remarcat que els laboratoris també hauran de facilitar informació sobre les exportacions realitzades durant tres mesos anteriors a l'entrada en vigor d'aquest sistema d'autoritzacions. "Això ajudarà a donar llum a les tendències de les últimes setmanes i mesos", ha afegit.





El mecanisme, però, preveu excepcions en el cas d'exportacions a països veïns tant en el continent europeu (com Andorra o els Balcans) com al nord d'Àfrica (Marroc, Algèria o Tunísia). El mateix en el cas de països de renda mitjana o baixa de tot el món i per a enviaments d'ajuda humanitària d'emergència.





A la llista d'excepcions no està Regne Unit. Tot i això, la comissària de Salut, Stella Kyriakides, ha defensat que amb la UE "no s'està protegint d'un país en concret o està en una cursa contra algú". "El que fem amb aquest mecanisme és protegir els nostres acords de compres avançades i assegurar l'accés a vacunes dels ciutadans europeus", ha puntualitzat.