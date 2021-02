El TSJC no veu cap motiu de força major per aplaçar les eleccions del 14F

La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha justificat aquest dilluns la seva decisió de mantenir vigent la convocatòria de les eleccions catalanes pel 14 de febrer en considerar que "no hi ha causa de força major que impedeixi la celebració dels comicis "i que suposaria vulnerar el dret a vot.





La sentència, publicada aquest dilluns, considera que l'ajornament electoral que va decretar el Govern "no està justificat" i que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, no està habilitat expressament per a suspendre o ajornar les eleccions.





La Secció 5 de la Sala Contenciosa del TSJC va anunciar divendres la seva decisió de mantenir en vigor la convocatòria per al 14F, i aquest dilluns ha publicat la sentència amb els arguments que recolzen la seva decisió, i compta amb el vot discrepant d'un dels jutges .





Fonamenten la decisió en que el decret d'estat d'alarma de Govern pel coronavirus "contempla expressament la continuïtat del procés electoral".





El tribunal considera que "només una situació imprevisible que determini la impossibilitat de celebrar les eleccions per raons de protecció de la salut pública podria autoritzar un ajornament", i consideren que els efectes del coronavirus sí van ser imprevisibles a l'ajornar les eleccions gallegues i basques al març de 2020, però no ara per les catalanes perquè ja es coneixien el convocar els comicis.





Assenyala que les restriccions vigents a Catalunya no impedeixen celebrar les eleccions i "no entén justificada la suspensió d'una cita electoral quan els riscos que suposa no són obstacle per a altres activitats, activitats eventualment menys transcendents que l'exercici del dret de sufragi".





Remarquen que ajornar les eleccions "suposa una limitació molt intensa del dret de vot en aquest cas, ja que s'obre un període prolongat de provisionalitat" a les institucions catalanes, atès que el Parlament està dissolt i no hi ha president.





"INCERTESA" D'AJORNAR A MAIG

Sobre la voluntat de Govern de posposar els comicis al 30 de maig, els magistrats assenyalen "la incertesa que suposa condicionar la data" a una prèvia valoració de les condicions sanitàries en el moment.





Critiquen que el decret de la Generalitat que va ajornar el 14F condicionava la nova convocatòria a l'evolució de la pandèmia "sense predeterminar quins són els indicadors epidemiològics que s'han de tenir en compte per decidir la nova convocatòria" i sense garanties de que la situació millori.

ELS PARTITS "HAN ADAPTAR"

La sentència destaca que el decret per ajornar les eleccions "no es dicta en puritat en criteris sanitaris, sinó en garantia de correcte desenvolupament de la campanya electoral, de l'exercici del dret de sufragi i de garantia democràtica", el que al parer de tribunal implica justificar l'ajornament amb criteris de qualitat.





Consideren que això "no es correspon amb una situació d'estat d'alarma i de 'nova normalitat', que implica restriccions per a la societat en el seu conjunt, i que arriba per descomptat als partits i coalicions que s'han d'adaptar a la situació" per fer campanya electoral amb les restriccions vigents.





El tribunal destaca en la seva sentència les mesures de la Generalitat "sobre flexibilització en l'exercici del vot no presencial i sobre prevenció del contagi per desenvolupar la jornada electoral a garanties de seguretat sanitària".