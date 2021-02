Brillant representació de "Trencanous" per PAR en Dansa de Terrassa

Des de fa trenta i tants anys Terrassa és una de les principals ciutats espanyoles de la dansa gràcies a unes temporades per les quals han desfilat les principals companyies coreogràfiques del món. Tenen la seva seu al magnífic Centre Cultural, les instal·lacions acullen així mateix altres manifestacions culturals i, a més, des de fa un any, el PAR en Dansa, o Programa d'alt rendiment en dansa, dirigit a joves compresos entre els 16 i els 22 anys que volen perfeccionar els seus coneixements per esdevenir professionals. Aquest programa, que ocupa quaranta hores setmanals de formació, està dirigit per Ricardo Castellanos i coordinat per Miquel G. Font. Els participants poden així mateix mantenir contacte amb els artistes de les companyies de participen en les temporades de dansa i, a més, ser protagonistes dels seus propis espectacles, com va passar amb la presentació fa uns mesos de "Inn-Conection", una funció que va combinar peces de dansa clàssica amb altres de dansa contemporània.





Trencanous, per PAR en Dansa de Terrassa / Pablo-Ignacio de Dalmases





Ara acaba de tenir lloc la presentació del seu segon espectacle, una versió del clàssic "Trencanous" de Petipá, amb arranjaments de Balanchine i del propi Castellanos. Tenint en compte la vinculació dels ballarins amb el Centre i l'expectació despertada a la ciutat, van tenir lloc tres funcions amb una extraordinària resposta de públic que, com és natural, va haver de acomodar-se a les limitacions imposades per les circumstàncies.





Obviem explicacions sobre aquesta peça tradicional de la dansa clàssica que respon als esquemes habituals del gènere i en el qual, després d'un succint fil argumental, es dóna peu a l'exhibició de les qualitats dels intèrprets amb una primera part més global i una segona , dedicada principalment a passos a dos i a actuacions més individualitzades a càrrec dels ballarins solistes. En tots dos casos els alumnes de PAR en dansa la seva excel·lent formació coreogràfica que va tenir moments de gran alçada, tant en les actuacions corals, com en les danses nacionals i el gran pas a dos final.





A destacar la col·laboració dels nens i nenes del Ballet d'Olga Roig i de Magatzem, que van aportar la calidesa pròpia d'un ballet com "Trencanous" dirigit i pensat principalment per al públic infantil.