14F. Arrimadas creu que els indults serien un privilegi

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha rebutjat aquest dilluns la concessió d'indults als presos independentistes al considerar un privilegi pel fet de ser polítics i ha demanat a Govern de Pedro Sánchez que es preocupi de la resta de ciutadans.





Inés Arrimadas / EP





En una entrevista a La Sexta, la dirigent de la formació taronja ha assegurat que no pot "haver privilegis" per a "10 senyors que tenien totes les advertències" i que van cometre "delictes gravíssims", malversant "cabals públics que podrien haver anat a sanitat i dependència ".





"L'hi van gastar en un referèndum i en la declaració d'independència", ha recordat Arrimadas, que ha demanat a l'executiu que se centri en els espanyols que s'han arruïnat i "han perdut tots els seus estalvis" per culpa de la pandèmia. "Aquí no hi ha el Govern, que està salvant només als seus socis", ha criticat.





En aquesta línia, Arrimadas ha descartat l'argument que els indults ajudarien a rebaixar el clima polític perquè quan "no hi havia" dirigents a la presó "ja estava tot tensionat". "Assumir que s'ha tensionat per això ... se'ls va ficar en la presó per cremar els carrers de Catalunya, per una desobediència sense precedents ", ha recordat.