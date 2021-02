Cop d'estat a Birmània: el Govern demana l'alliberament de Suu Kyi

El Govern espanyol ha condemnat "enèrgicament" el cop d'Estat perpetrat per l'Exèrcit de Birmània aquest dilluns i ha reclamat l'alliberament immediat de la líder del país, Aung San Suu Kyi, i altres alts càrrecs, detinguts durant el motí.





La líder 'de facto' de Govern de Birmània, Aung San Suu Kyi / EP





"Espanya condemna el cop d'Estat a Birmània", ha escrit el president de Govern, Pedro Sánchez, al seu Twitter. "Demanem l'immediat alliberament de totes les persones detingudes i el restabliment del procés democràtic", ha reclamat, defensant que "la Constitució i els resultats electorals han de ser respectats".





En la mateixa línia s'ha pronunciat el Ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, condemnant "enèrgicament" el cop d'Estat i reclamant "l'alliberament immediat dels responsables electes detinguts aquesta matinada".





"Les disputes electorals s'han de resoldre pacíficament i per les vies legalment previstos", ha sostingut el departament que dirigeix Arancha González Laya al seu Twitter.





Segons Exteriors, "les eleccions de el 8 de novembre van permetre expressar la voluntat democràtica a el poble de Birmània" pel que "els seus resultats han de ser respectats".





L'Exèrcit birmà ha decretat l'estat d'emergència durant un any després de procedir a l'arrest de Suu Kyi i d'altres alts càrrecs hores abans que s'instaurés el nou Parlament sorgit de les recents eleccions. A més, els militars, que van governar el país fins al 2015, han promès la celebració d'eleccions democràtiques lliures i justes un cop conclogui l'estat d'emergència.





El cop ha arribat després de les recents tensions arran de les eleccions generals de novembre, en què tant l'oposició com l'Exèrcit han denunciat possibles irregularitats, encara que sense presentar proves.





En els últims dies la preocupació havia augmentat després de les declaracions de el cap de les Forces Armades, Min Aung Hlaing, que va arribar a afirmar que la Carta Magna podria ser "revocada".





COLÒNIA ESPANYOLA A BIRMÀNIA

Exteriors xifra en uns 80 els espanyols que es troben a Birmània, amb els quals s'està tractant d'establir contacte, sense que per ara s'hagi constatat cap emergència entre la colònia, segons indiquen fonts diplomàtiques.





L'Ambaixada d'Espanya a Bangkok així com la 'antena diplomàtica' espanyola a Rangun, la principal ciutat birmana, estan seguint de prop la situació. En un missatge dirigit a la colònia espanyola han indicat que tot i que "la situació és molt incerta" per ara no sembla que "la població estrangera al país estigui subjecta a cap risc o amenaça concrets".





En tot cas, es recomana als espanyols al país que es quedin a domicilis, evitant a tota costa les aglomeracions, manifestacions i llocs públics i limitant els desplaçaments per proveir-se d'aigua potable, aliments, medicaments i piles / bateries de reserva i per omplir el dipòsit dels seus respectius vehicles.





Així mateix, adverteix que els aeroports han estat tancats i s'han registrat talls de les línies de telèfon i d'internet. A més, els bancs també estan tancats i els serveis bancaris romanen suspesos.





En un altre missatge en Twitter s'ha alertat que s'ha imposat el toc de queda a tot el país entre les 20.00 i les 5.00, de manera que s'anima als espanyols que "compleixin en tot moment les consignes d'aquestes autoritats i romanguin atents a les nostres xarxes socials ".