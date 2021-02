Totes oficines de Correos de Catalunya obriran a les tardes perquè els ciutadans puguin demanar el vot per correu

A més de les 100 oficines de Catalunya que habitualment obren a la tarda, des de dilluns i fins dijous que ve també obriran de 16,30 h. a 19.45 h. aquelles oficines que habitualment no tenen horari de tarda.





Oficina de Correos, imatge d'arxiu / EP





Aquesta mesura reforça la ja presa anteriorment que ampliava l'horari en totes les oficines -amb avançament de l'horari d'obertura i extensió de l'horari de tancament-. Així mateix, 102 oficines obren els dissabtes (de 9 a 14 hores) i tots els festius locals des del 25 de gener fins a la finalització del procés electoral.





D'altra banda, cal assenyalar que les esperes a l'exterior de les oficines que s'estan produint en alguns casos es deuen a les mesures de seguretat AntiCovid dictades per les autoritats sanitàries que limiten considerablement els aforaments en espais tancats. No obstant això, conscients, des de Correos s'han posat en marxa un seguit d'accions i mesures per agilitzar els tràmits del vot per correu.





S'ha procedit a obrir totes i cadascuna de les finestretes disponibles i fins i tot s'estan habilitant finestretes exclusives per a eleccions i, quan l'afluència ho requereix, s'instal·len al vestíbul taules addicionals específicament destinades a gestionar el vot per correu.





La xarxa d'oficines disposa de 190 PDA per agilitzar l'atenció als clients a les oficines amb major afluència d'electors, i quan la situació ho requereix un empleat s'encarrega de la gestió de les cues, atenent igualment amb una PDA. També es recomana l'ús de sistema de cita prèvia que ja està funcionant en 89 oficines de Catalunya.





Així mateix, Correos ha ampliat fins a 1500 els contractes de reforç per garantir el compliment de totes les obligacions de servei públic que li són encomanades durant els processos electorals per ser l'operador designat per l'Estat per prestar el servei postal universal. Les noves contractacions són per a llocs d'atenció al públic als ciutadans en les oficines, per repartir enviaments i per ocupar-se de tasques en els centres logístics.





Correos treballa, en definitiva, per complir les seves obligacions legals en els processos electors adaptant-se, en aquesta ocasió, a les especials circumstàncies que concorren en les eleccions del 14 de febrer i oferint als seus empleats i electors totes les garanties sanitàries en els diferents tràmits que els ciutadans han de dur a terme.