Com afecten les remodelacions de Correus?

Amb la crisi econòmica que ha comportat la pandèmia, Correos està començant a remodelar part de la seva estructura i del funcionament de la seva plantilla.









Aquesta remodelació inclou, per exemple, unificar alguns dels centres dels carters per reduir els costos dels lloguers, com en el cas del tancament de les carteries de Tiana i Sant Cebrià de Vallalta. "Correos està fent una espècie de memòria del seu mobiliari. En alguns casos és de lloguer, en altres és de propietat, i està fent com una mena de memòria. La intenció és estalviar econòmicament", explica Rubén Valdés, secretari general d'UGT del sector postal de la Federació de Serveis públics de Catalunya.





Des dels sindicats denuncien que aquesta reestructuració sí que té conseqüències per als treballadors i treballadores, i que la direcció de Correos no ha pactat amb ells aquests canvis. Des de la UGT afegeixen que no només hi ha canvis en les oficines del Maresme, sinó també a Tarragona, així com a la resta del territori espanyol. Valdés explica que en poblacions com Tiana o Sant Cebrià de Vallalta, i en moltes més, com Altafulla i Torredembarra, Correos s'està "desprenent d'edificis amb l'objectiu d'estalviar costos", i assegura que també succeeix a València, Extremadura i Alacant.





Correos assegura que tot segueix igual

Antonio Aguilar Pérez, responsable de comunicació de Correos, explica a Catalunya Press que, en el cas de Tiana i Sant Cebrià de Vallalta, només s'ha fet una reestructuració interna que no afectarà els ciutadans. "Tant els carters de Tiana i els de Sant Cebrià, en lloc de sortir des d'allà, sortiran de Montgat o de Canet per repartir. Això no vol dir que el repartiment canviï a Tiana o Sant Cebrià. I l'oficina tampoc es perd. Sortiran a repartir igual. la població, en principi, no notarà cap canvi. Simplement, en lloc d'estar al local de l'oficina de Tiana, estaran a Montgat, però el repartiment serà igual", assegura.





En canvi, per part dels sindicats si creuen que hi haurà canvis. En el cas d'Altafulla i Torredembarra, Correos deixarà el lloguer de les carteries d'Altafulla -les sales on els carters treballant, tot i que continuarà oberta l'oficina per al públic. Així, els carters seguiran repartint a Altafulla, però sortint de Torredembarra.





"Correos dirà que manté la plantilla i presta el mateix servei, però això ja afecta la qualitat de servei, perquè els carters hauran de desplaçar-se, amb la qual cosa els horaris de repartiment es reduiran", explica Valdés.





A més, des del sindicat expliquen que quan acaben el repartiment, els carters han de sortir a liquidar a l'oficina, i creuen no és el mateix que l'oficina estigui a Altafulla que a Torredembarra, o a Canet que a Tiana. "Quan acabin el repartiment a Altafulla i hagin de tornar a Torredembarra, en què tornen? Això és el primer pas. Han començat i no només és a Catalunya. Està primant un cop més el tema econòmic que la qualitat del servei i les condicions laborals dels treballadors ", reclama Valdés.





Problemes d'espai

A aquest conflicte se sumen la manca de mesures d'higiene al voltant del coronavirus. Els empleats ja han denunciat en anteriors ocasions que Correos no els està vacunant de la grip i que això pot agreujar-se amb la pandèmia, així com que des de l'empresa s'oculten casos de coronavirus.





Amb la remodelació, és possible que alguns locals no tinguin la capacitat d'absorbir els companys traslladats. "Al local de Correos de Canet no hi caben set companys més. Ja ho hem dit a Correos. Hem d'anar a inspecció de treball?", reclama Valdés, que considera indignant la manca d'espai al mig de la segona onada del coronavirus.