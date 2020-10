Correus es carrega dues unitats de repartiment de la comarca del Maresme

UGT i CCOO denuncien que Correus prioritza el compte de resultats per damunt del dret a la ciutadania a un sistema postal públic, ja que farà desaparèixer el servei de repartiment de Tiana i Sant Cebrià de Vallalta per integrar aquestes unitats a Montgat i Canet de Mar (on no hi caben els 7 carters i carteres de Sant Cebrià). Així, denuncien que Correus condemna "aquestes poblacions a ser candidates a l'Espanya Buidada sense carteres i carters de proximitat i a costa de la rendibilitat per tenir un repartiment de qualitat en aquestes poblacions".













Tant la població de Tiana —amb 8.840 habitants— com Sant Cebrià de Vallalta

—3.385 habitants— veuran com els carters i les carteres que habitualment reparteixen en els seus domicilis des de les unitats de distribució en aquestes poblacions, vindran cada dia en el millor dels casos des de Montgat o Canet sempre i quan el desplaçament des d'aquestes poblacions sigui rendible.





Per a CCOO i UGT aquesta actuació és absolutament incomprensible en poblacions com aquestes, ja que tenen una entitat poblacional, social i econòmica indiscutible. Segons expliquen, "la decisió va en direcció contrària a l'enfortiment de les poblacions petites, una eina clau per a la seva vertebració econòmica i social com és el servei de Correus".





Ambdós sindicats critiquen la forma amb què es vol aplicar la mesura, que consideren que es fa d'amagat, al marge de la negociació amb els representants dels treballadors i les treballadores, vulnerant així el dret de negociació collectiva, i sense informació i documentació prèvia que la justifiqui.





Així doncs, des d'UGT i CCOO rebutgen aquesta actuació en considerar que no concorren les causes legals per a dur-la a terme i perquè, a més, i sobretot com a servei públic, ha de jugar un paper vertebrador rellevant que la Direcció de l'empresa vol deixar en segon pla. Ambdós sindicats asseguren que "aquesta unificació d'unitats de distribució no aporta cap millora al servei públic que es presta en aquestes dues poblacions i comportarà la retallada d'aquest servei, una pitjor prestació, a més d'un afebliment socioeconòmic d'aquests".





És per això que han instat l'empresa que faci marxa enrere i que convoqui de manera urgent a una reunió amb les organitzacions sindicals perquè puguin tenir veu i aportar els arguments en contra d'aquest projecte.