Els edificis centrals de Correus de Barcelona acolliran un centre d'economia digital, formació i investigació

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i Correus han signat un protocol d'intencions per convertir els actuals edificis de la seu central de Correus a Barcelona de la plaça Antonio López i el carrer Àngel Baixeras en un pol d'activitat econòmica i empresarial. Es tracta d'una iniciativa pública per "reeconomizar" al districte de Ciutat Vella, regenerar el seu teixit productiu i impulsar l'ocupació d'alt valor afegit en el centre de la ciutat.









Amb la signatura d'el protocol, Correus cedeix aquests espais a la ciutat perquè el Consorci els rehabiliti i l'Ajuntament pugui destinar-los a equipaments al servei de l'economia digital, la formació, la investigació, l’emprenedoria i el talent.





L'objectiu és transformar un edifici històric i emblemàtic que actualment està infrautilitzat, ubicat a la ròtula entre dos eixos fonamentals del districte de Ciutat Vella i de la ciutat de Barcelona, en un pol de dinamització econòmica, de generació de llocs de treball d'alt valor afegit i de serveis per al barri.





L'edifici vol ser una porta d'innovació d'entrada a la Via Laietana, i contribuir al procés de "reeconomización" de centre, amb una major diversificació de l'economia en aquest territori i l'atracció d'activitat econòmica que generi llocs de treball també en el centre per permetre usos més equilibrats en el futur i que també permetin una reactivació de sectors com el comerç i la restauració a la zona. La intervenció contribuirà a la transició de l'economia de Barcelona cap a una economia sostenible basada en el coneixement i dinamitzarà la vida dels barris Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, generant sinergies entre les activitats intensives en coneixement i els usos de proximitat de barri.





CENTRE EMPRESARIAL

Els edificis de Correus es destinaran a usos propis d'equipament de titularitat pública i interès general destinats majoritàriament a la promoció de l'activitat econòmica digital i innovadora, l'ús formatiu i possibles usos complementaris socioculturals, segons la següent proposta:

- Incubadora d'empreses, centres formatius, oficines, centres d'investigació i altres usos similars, en un espai destinat a empreses i start-ups vinculades a l'economia digital, anàleg als equipaments de promoció econòmica que alberguen incubadores d'empreses i start-ups .

- Correoslabs, un espai gestionat per Correus que té per objecte transformar el seu negoci tradicional a partir de la innovació oberta amb emprenedors, universitats, administracions i empreses.

- Mantenir una oficina i atenció a el públic de Correus, preferiblement amb accés independent des de la via pública.

- Disposar d'una oficina d'atenció a l'empresa i a l'talent per part de l'Ajuntament de Barcelona per prestar un servei públic.

- Disposar d'un espai cívic-cultural que pugui albergar activitats o necessitats de la ciutadania de Barcelona, especialment dels veïns i veïnes de districte.

- Activitat de restauració per poder donar servei a l'activitat pròpia de l'equipament de promoció econòmica.





El protocol d'intencions signat és un primer pas per a un conveni que formalitzi les obligacions entre les parts, i que persegueix introduir activitat econòmica al centre de la ciutat. L'acord pretén també apropar l'administració a la ciutadania, oferir activitats culturals i impulsar la col·laboració públic-privada per al desenvolupament de noves activitats econòmiques basades en la innovació.









A partir de la signatura, i en un termini màxim de dos anys, Correus cedirà els espais dels edificis principals perquè el Consorci de la Zona Franca de Barcelona pugui tramitar el projecte de rehabilitació, redactar els estudis i les propostes necessàries per a la seva explotació i realitzar les obres d'adequació derivades i aprovades d'l'acord. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona tramitarà el planejament urbanístic necessari per a la viabilitat dels usos previstos en la proposta d'acord i farà l'explotació de l'equipament.





1.500 LLOCS DE TREBALL

L'edifici de Correus marca l'inici de l'eix de la Via Laietana. Aquest carrer ha estat objecte d'un procés de reflexió sobre les seves característiques i la seva rellevància en ciutat, tant des del punt de vista de la mobilitat com els usos dels seus edificis. En els últims anys s'han identificat diversos edificis de gran volum que en l'actualitat estan sense ús, entre els quals destaca l'edifici de Correus.





La proposta de convertir Correus en un hub de promoció econòmica s'alinea en la mateixa direcció de dinamitzar l'entorn de la Via Laietana amb més vida de barri i activitat productiva diversa, el que fa encara més adequada la proposta de generar un pol de llocs de treball a la ròtula entre la Via Laietana i el passeig Colom.





Aquesta operació permetrà generar uns 1.500 llocs de treball, l'edifici podria albergar fins a 150 companyies i start-ups, i podria ser utilitzat per entre 2.000 i 2.500 persones cada dia, generant dinàmiques veïnals molt positives per a l'entorn.