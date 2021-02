14F. Les sol·licituds per votar per correu superen el seu màxim històric a Catalunya

Les sol·licituds per votar per correu el 14 de febrer han arribat a les 183.000 fins aquest dimarts 2 de febrer, fet que suposa el màxim històric en unes eleccions a Catalunya, superant les 170.000 peticions que hi va haver en els comicis generals de 2016.





Fonts de la Conselleria d'Acció Exterior --la encarregada d'organitzar les eleccions-- han explicat que les 183.000 sol·licituds assolides dilluns també suposen un increment de l'180% respecte a el mateix període de les eleccions de 2017.





S'ha arribat a aquesta xifra de sol·licituds per votar per correu dies abans que tanqui el termini, ja que encara es pot demanar fins el divendres 5 de febrer.