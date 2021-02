El Govern demana que les comunitats no relaxin les mesures restrictives encara

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha demanat a les comunitats autònomes que no relaxin de moment les mesures de restricció imposades per tallar la tercera onada de la pandèmia de COVID-19, tot i els lleugers descensos observats en els últims dies en la incidència global.





La portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero / EP





"En el combat contra el virus no hi ha dreceres. Hem de perseverar i intensificar allò que ja s'ha demostrat que funciona. No és aconsellable traslladar presses ni pressió per començar a desescalar algunes de les mesures imprescindibles per baixar la incidència", ha argumentat en roda de premsa després del Consell de Ministres d'aquest dimarts.





Així s'ha pronunciat Montero després que, per exemple, la Comunitat de Madrid anunciés ahir que permetria ampliar el nombre de persones en terrasses de quatre a sis. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha criticat que "no serveix de molt" que el seu Executiu adopti mesures "restrictives" mentre "altres a Espanya van presumint de ser menys restrictius", en al·lusió a la regió que dirigeix Isabel Díaz Ayuso.





El conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid, Enrique López, ha contestat aquest dimarts a Page que en l'autonomia madrilenya "no es relaxen mesures". "Madrid només ha tingut durant deu dies limitades a quatre les persones i ara tornem a sis en terrasses atès que s'ha demostrat que els contagis són molt limitats", ha subratllat.





La portaveu de l'Executiu nacional ha puntualitzat, però, que no es referia a cap comunitat en particular: "No em referia a cap en concret, només era una recomanació general. No hi ha cap pressa per que es produeixi una desescalada precipitada que no consolidi les tendències dels últims dies de disminució de contagis. Som molt conscients que cal consolidar molt bé els èxits que es van obtenint per anar de forma progressiva desescalando per evitar que es produeixi una quarta onada o repunts dins de la tercera ".





Malgrat que ha reconegut que la tendència de la pandèmia "està anant a la baixa gràcies a les mesures de restricció de moviment que s'estan desenvolupant en totes les comunitats autònomes, amb una intensitat variable depenent de la transmissió de virus i dels indicadors" , Montero ha advertit que els nivells de transmissió són actualment "excessivament alts", una situació que també es tradueix en la "pressió assistencial".





"Estem amb una forta demanda assistencial, amb un treball a preu fet de tots els professionals. Hi ha una alta ocupació d'hospitalització i d'UCI, el que està portant a la reprogramació d'altres activitats", ha alertat.





Per això, ha demanat als espanyols que segueixin complint les mesures contra el virus. "Instem a la població a complir amb les recomanacions que tant els sanitaris com les autoritats estan donant al llarg del territori per evitar la transmissió en la mesura del possible", ha assenyalat.