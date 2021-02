L'Ajuntament de Terrassa i els Mossos acorden reforçar les mesures de coordinació en matèria de seguretat a la ciutat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Seguretat, Xavier F. Rivero i de l’Intendent Major de la Policia Municipal de Terrassa, Antoni Flores, s’ha reunit aquesta tarda amb l’intendent de l'Àrea Bàsica Policial de Terrassa de Mossos d’Equadra, Jesús Requena, tant per agrair l’oferiment rebut des de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a reforçar el cos de Policia Municipal de la ciutat, amb diverses baixes a causa de la Covid-19, com per acordar mesures de coordinació i collaboració per a fer front aquesta situació els propers dies.

Així, entre d’altres, a la reunió s’ha decidit ampliar la collaboració ja existent a la ciutat entre ambdos cossos, amb noves mesures que millorin la comunicació, compartint-la de manera més instantània, amb l’objectiu de poder cobrir els requeriments de manera més àgil i eficient. D’aquesta manera, es vol evitar que la situació actual del cos de Policia Local, afecti a les actuacions en matèria de seguretat i vigilància de la ciutat.









A més, a la reunió s’ha fet repàs de les diferents accions i mesures que s’estan duent a terme a la ciutat, en diferents àmbits, tant per part del cos de Mossos d’Esquadra, com de la Policia Municipal. Així, s’han exposat les diferents actuacions i mesures que s’estan prenent des dels cossos de seguretat per reforçar la vigilància per evitar robatoris amb força a establiments de la ciutat, tant de dia com de nit; així com en domicilis, centres escolars, o en estacions de servei i benzineres. També s’ha fet repàs de les actuacions del dispositiu ORIS a la ciutat, realitzat de manera coordinada amb la Policia Municipal, amb totes les mesures de prevenció, restricció i seguretat per fer front al coronavirus. Finalment, s’ha tractat el dispositiu que s’haurà de desplegar a la ciutat amb motiu de les eleccions del proper 14 de febrer, que també requerirà l’actuació conjunta de tots dos cossos a la ciutat, per a la jornada electoral prevista.





Reforç de les mesures de prevenció al Cos de Policia Municipal

Arrel dels positius de Covid-19 detectats al cos de Policia Municipal de Terrassa, a finals de la setmana passada es va realitzar un cribratge amb proves PCR tant a la plantilla d’agents del cos, com als treballadors dels serveis municipals de Protecció Civil, Via Pública i Mobilitat, que comparteixen lloc de treball a l'edifici de prefectura. En total, 260 persones. La situació de la plantilla del cos de Policia Municipal, a dia d’avui, és de 21 agents de de baixa per positiu en Covid-19, 12 més confinats o confinades.





Davant l’actual situació, des de Policia Municipal s'han pres noves mesures de prevenció que reforcen les ja existents aplicades a l’inici de la pandèmia, amb l'increment i aplicació de noves mesures de seguretat a la prefectura. S'ha previst una reorganització de les sales, separant taules i reubicant agents de les unitats en altres espais, per a complir la distància de seguretat (Sala 092, Unitat Atenció a la Victima-UAV, Unitats d’Investigació d’Accidents de Trànsit-UDIAC, Unitat d’Atenció Ciutadana-UAC), així com una neteja intensiva dels vestidors, que a més s'han dotat d'esprais desinfectants per a que els agents en puguin fer ús.





A més, aquesta setmana es limitarà el personal que pot accedir a la sala del 092, a la sala de comandaments i a les sales UDIAC, UAV i UAC i DAP, per evitar fluxos de persones, entre d’altres.

Aquestes mesures se sumen a les preses al cos des del mes de març de l’any passat, quan es va dotar als agents dels equips de protecció individual necessaris, que es reposen a demanda dels agents, així com a la resta d’actuacions realitzades per evitar la propagació i preservar la seguretat dels membres del cos.