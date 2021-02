El Govern prohibeix l'arribada de vols des de Brasil i Sud-àfrica durant dues setmanes

El Govern ha decidit aquest dimarts restringir els vols procedents del Brasil i Sud-àfrica durant les pròximes dues setmanes amb vista a frenar l'arribada a Espanya de les noves soques de coronavirus detectades en els dos països.





Imatge d'arxiu, aeroport / EP



Segons ha informat la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, la mesura entrarà en vigor a les 9.00 hores del 3 de febrer i estarà en vigor fins a les 9.00 hores de l'17 de febrer, amb la possibilitat de ser prorrogat en funció de l'evolució de la pandèmia.



A partir d'dimecres, només estaran permesos els vols amb ciutadans espanyols i andorrans o residents en els dos països, així com amb passatgers en trànsit d'un país que no formi part de l'espai Schengen i l'escala en territori espanyol sigui inferior a 24 hores i sense abandonar la zona de trànsit de l'aeroport.



Montero ha emmarcat la decisió en la "acció decidida" de Govern per protegir la salut dels ciutadans i ha sostingut que està "en sintonia amb les recomanacions" de la UE així amb les formulades pel comitè d'emergència de l'OMS.



Aquest dilluns, la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ja havia avançat que el Govern estudiava l'adopció de mesures per evitar l'arribada de les noves soques detectades en altres països. Segons ha indicat, l'objectiu és "evitar el contagi d'aquelles soques que viatgen més ràpid, que es transmeten més ràpid i que fan que aquesta pandèmia creixi de manera exponencial".