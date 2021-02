Els sindicats de Nissan critiquen la "falta d'iniciativa de Catalunya" per aconseguir la "reindustrialització" de la fàbrica

Exterior de la fàbrica de Nissan (EP)





Els representants sindicals dels treballadors de Nissan han assegurat que seguiran mobilitzats perquè "el conflicte no acaba fins que es certifiqui la reindustrialització" de les plantes que la companyia automobilística té a Catalunya.





Així ho han assegurat aquest dimarts en una roda de premsa en la qual han participat Miguel Ruiz, de Sigen-Usoc; Miguel Ángel Boiza, de CCOO .; Manel Sanz, d'UGT, i Joaquín Cano, de CGT.





"No parlem només dels treballadors directes, parlem d'un teixit industrial important", ha assegurat Boiza, que ha subratllat que no s'estan donant els passos necessaris per a la reindustrialització de les tres plantes de Nissan a la Zona Franca, Sant Andreu i Montcada i Reixac (Barcelona).





Per la seva banda, Cano ha apuntat que si algú pensa que el conflicte va quedar resolt amb la signatura de l'acord el passat 5 d'agost, "està molt equivocat".





Segons el líder sindical, en aquest moment "només" es va aconseguir temps per a la reindustrialització i el manteniment dels llocs de treball.





CRÍTIQUES A les ADMINISTRACIONS





El paper que han pres les administracions públiques ha estat blanc de les crítiques dels diferents sindicats, que han reclamat que vagin de la mà en la recerca de nous projectes per a les plantes.





Ruiz ha criticat la "descoordinació patent" entre les diferents administracions i la manca d'avenços que hi ha hagut fins al moment.





"El que estem veient és una vergonya per part dels representants polítics", ha afegit el representant de Sigen-Usoc, que ha recordat que durant el debat celebrat el passat diumenge entre els candidats a la presidència de la Generalitat no es va esmentar a la situació dels treballadors de Nissan.





"MOLT POCA INFORMACIÓ"





Sanz ha apuntat que els sindicats compten "amb molt poca informació" dels projectes que han arribat per ocupar les plantes de Nissan a partir de l'any vinent i ha explicat que, tot i que saben que hi ha contactes, no saben res de les empreses .





En aquest sentit, Boiza ha preguntat sobre qui està coordinant i intentant convèncer les companyies interessades en les plantes de Nissan i ha assegurat que no hi ha indicis "que s'estigui desenvolupant res".





NOVES MOBILITZACIONS





Els diferents sindicats han apuntat que no descarten fer noves mobilitzacions per reclamar que s'avanci en el projecte de reindustrialització de Nissan.





De moment, no posen límits temporals per iniciar aquestes mobilitzacions, tot i que Boiza ha sostingut que la campanya electoral pot ser "una de les opcions" per fer-les.





PLANTA DE BATERIES





Un dels projectes que s'ha plantejat és la instal·lació d'una planta de bateries elèctriques, encara que els representants sindicals han avisat que "hi ha tres territoris que liciten per aquesta planta".





A més, han posat èmfasi que tant València com Aragó han mostrat interès per aquest projecte mentre que "a Catalunya no es veu molta iniciativa" i temen que altres territoris es puguin quedar amb aquest projecte.