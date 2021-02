Dictaminen presó provisional per a la dona acusada de matar la seva parella a Viladecans

El Jutjat d'Instrucció 6 de Gavà ha ordenat aquest dimecres presó provisional sense fiança per a la dona detinguda diumenge com a sospitosa de la mort de la seva parella amb una punyalada.





Imatge d'arxiu / EP









En l'ordre de detenció, la titular del Jutjat assenyala que l'atestat dels Mossos d'Esquadra i la resta de diligències indiquen que la dona "sobre les 20.50 hores, va apunyalar amb un ganivet de cuina al seu marit, causant-li la mort".





Presa en compte la declaració de dos veïns de la parella: un va explicar que va veure la parella arribar en taxi a la casa i "que no els havia vist abans però que va poder comprovar que ella presentava símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol".





Els dos veïns han explicat a la jutgessa que la dona va trucar als seus timbres, i un "assegura que ella encara portava la mateixa jaqueta amb la qual l'havia vist abans i amb taques de sang".





Tots dos han declarat que van anar a el pis de la dona, a la planta baixa, i que "a l'entrar van veure un home estirat a terra entre la cuina i el menjador", després del que van cridar a emergències i, a l'intentar fer-li maniobres de reanimació, van veure un tall a la zona del pit.





"HO HE FET"

L'acte recull que l'atestat dels Mossos la dona va dir als agents de forma espontània: "Ho he fet i li ho he llançat", i que va contestar que sí en preguntar expressament si ella ho havia apunyalat.





La jutge també destaca que es van poder comprovar "totes les dades assenyalades pels testimonis" i que van trobar el ganivet a la nevera.





A més, el fill de la víctima ha testificat que l'arrestada el va cridar i "li va dir ja des d'un principi de la conversa que l'havia matat, que era a terra i que no es movia", cosa que la dona també ha reconegut en declarar tot i que ho ha atribuït als nervis de moment.





L'ARRESTADA DIU QUE "VA RELLISCAR"

La dona ha declarat que va ser una mort accidental, "que va ser el finat que va relliscar i que accidentalment va caure sobre deL ganivet que ella tenia a la mà", i la jutgessa remarca que aquesta versió no es corrobora amb cap de les diligències d'investigació .





La magistrada veu incongruències en la pròpia declaració de la detinguda, qui "no sap què fer a continuació amb el ganivet i no dóna una explicació plausible a com el ganivet va arribar a l'interior de la nevera".





HOMICIDI O ASSASSINAT

D'acord avanci la investigació, la instructora concretarà si li atribueix un presumpte delicte d'assassinat o d'homicidi per la mort de l'home.





La dona, de 37 anys, va ser detinguda diumenge com a sospitosa d'apunyalar la seva parella, qui va morir abans que els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) arribessin a domicili.





La sospitosa no tenia antecedents judicials ni consten casos previs de violència domèstica entre la parella.





La jutge instructora ha decretat el secret de les actuacions i els Mossos s'encarreguen de la investigació.