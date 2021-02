"Un milió de catalans no podrà votar": la impactant campanya de Casa Nostra Casa Vostra

La plataforma Casa Nostra Casa Vostra, amb la col·laboració d'Òmnium Cultural i el Sindicat de venedors ambulants Top Manta, ha impulsat una campanya per retreure que "un milió de catalans no podrà votar" en les eleccions del 14F.





Urna electoral 20D / EP a





La campanya # 1MilióDeVots assenyala que "l'actual legislació espanyola no reconeix" el dret a vot de més d'un milió de residents a Catalunya, i reclama als ciutadans que no tenen previst votar que es mobilitzin i cedeixin el seu vot a persones migrades que no el tenen reconegut.





La plataforma ha assenyalat que aquesta situació "no només és una vulneració de drets polítics individuals, sinó també un greu problema per al conjunt de la societat. No és sostenible que un 15% de la ciutadania no pugui decidir el futur de país".









El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha assegurat que vol un "país on votar, decidir el futur democràticament, deixi de ser un privilegi per ser un dret fonamental de la ciutadania, hagi nascut on hagi nascut".





"Som moltíssimes persones que treballem i aixequem aquest país però que, en canvi, no se'ns reconeix el dret de participació política", ha afirmat el portaveu de Top Manta, Aziz Fate.