El 2020, el càncer es va endur deu milions de persones al món

El càncer va matar deu milions de persones el 2020, la majoria en països de renda baixa i mitjana, segons ha informat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), després d'advertir que en les pròximes dècades els nous casos augmentarien per arribar a ser gairebé un 50 per cent més alts el 2040.





Ara bé, l'organisme ha assegurat que molts tipus de càncer tenen grans probabilitats de curar-se si es diagnostiquen i tracten oportuna i adequadament. I és que, actualment una de cada cinc persones pateix càncer en algun moment de la seva vida, provocant la mort d'un de cada vuit homes i una de cada onze dones diagnosticats amb algun tipus càncer.





Amb un 11,7 per cent dels casos nous, el de mama és la manifestació més comuna del càncer. El segueixen el càncer de pulmó, el de còlon i el de pròstata. "El càncer és una de les principals causes de mort entre nens i adolescents, un col·lectiu en el qual es diagnostiquen prop de 400.000 casos a l'any", ha afegit el doctor del departament de Malalties no Transmissibles de l'OMS, Andre Ilbawi.





Així mateix, l'OMS ha alertat sobre la "tardança i falta d'accés" a diagnòstics i tractaments assequibles que imperen sobretot en els països d'ingressos baixos i mitjans i s'han aguditzat durant la pandèmia de COVID-19. I és que, abans de la pandèmia més del 90 per cent dels països de renda alta podien donar tractament als malalts, mentre que en menys del 30 per cent dels països pobres hi havia aquest servei.





No obstant això, un sondeig de l'OMS va mostrar que la pandèmia de COVID-19 va interrompre els tractaments per al càncer en més del 40 per cent dels països malgrat que aquests pacients corren un major risc davant el coronavirus.





"Sabem que menys gent ha pogut completar els seus tractaments i anticipem que tindrà un impacte en el nombre de morts per càncer en els propers anys. Estem treballant per fer models i ajudar els governs a entendre la magnitud d'aquest impacte una mica millor, però és difícil dir quin augment hi haurà i quin impacte tindrà en el nombre de casos de càncer i de morts per la malaltia en els propers anys", ha reconegut Ilbawi.





Càncer de mama i cèrvix uterí

El càncer de mama va ser el de major incidència el 2020, superant al càncer de pulmó, amb 2,3 milions de nous casos, és a dir, gairebé el 12 per cent del total dels diagnòstics de la malaltia.





Un altre tipus de càncer molt comú entre les dones és el de cèrvix, que el 2020 va sumar 604.000 nous casos.





A més, l'any passat, gairebé el 90 per cent de les morts mundials per aquesta causa van ocórrer en països d'ingressos baixos i mitjans. L'OMS estima que el càncer cèrvix seguirà augmentant per arribar a 700.000 casos nous i 400.000 morts el 2030. Això representa un increment del 21 per cent dels casos i del 27 per cent de les morts en el període de 2018 a 2030. Aquest tipus de càncer es pot prevenir amb la vacuna contra el papil·loma humà i és tractable amb cirurgia quan es detecta a temps.





D'altra banda, l'OMS ha explicat que tot i que un terç de les morts per càncer es deuen al consum de tabac, a l'excés de pes, les dietes poc saludables, la manca d'activitat física i el consum d'alcohol, el tabac és el factor de risc més important i se li atribueix el 22 per cent de les morts a causa de la malaltia.





Per la seva banda, els factors ambientals com la contaminació de l'aire i de l'aigua, constitueixen factors de risc d'alguns tipus de càncer, com el de pulmó, vesícula i còlon. Les radiacions ultraviolada del sol són la principal causa de càncer de pell.





Amb l'objectiu de reduir els riscos de càncer, l'OMS recomana no consumir tabac, fer exercici amb regularitat, tenir una dieta saludable i evitar el consum nociu d'alcohol; així com vacunar-se contra l'hepatitis B i contra el papil·loma. També aconsella reduir l'exposició al sol intens durant períodes prolongats.



Finalment, l'OMS ha avisat que alguns pacients amb càncer s'han mostrat reticents a acudir a les consultes ambulatòries o els hospitals per rebre tractament perquè en aquests llocs també hi pot haver pacients amb COVID-19. Els pacients amb càncer tenen més risc de desenvolupar quadres més greus i potencialment mortals de COVID-19.





CaixaBank ha iniciat una campanya de recollida de donacions a través dels canals digitals de l'entitat en benefici de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), per contribuir a impulsar la investigació científica i ajudar en l'assistència a malalts i familiars. Segons ha informat en un comunicat, la pandèmia ha agreujat de "forma extrema" l'atenció i assistència als pacients de càncer i ha suposat un fre en la investigació.







Per això, l'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar ha llançat, en collaboració amb l'AECC, una iniciativa d'informació i sensibilització sobre la situació, juntament amb la possibilitat de contribuir mitjançant aportacions destinades a l'AECC.

La campanya s'inicia aquesta setmana, en el marc de la celebració del Dia Mundial Contra el Càncer aquest dijous 4 de febrer, i s'estendrà fins al 15 de febrer, coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Càncer Infantil.





Les donacions es poden realitzar per Bizum al 11244 a través de l'app de CaixaBankNow i Imagin, i també es poden fer donatius a través del web corporatiu de l'entitat, www.caixabank.es.

El 2020, la Fundació la Caixa va realitzar aportacions econòmiques a l'AECC per un import superior a 600.000 euros, dels quals aproximadament la meitat es van canalitzar a les seves delegacions provincials a través de la xarxa d'oficines de CaixaBank.

Principalment, aquestes collaboracions han servit per donar suport a pacients oncològics amb necessitats logopedagògiques i atenció psicosocial a pacients avançats en nuclis rurals d'alta dispersió poblacional.





Alhora, la collaboració també s'ha centrat en plans d'emergència per l'impacte del Covid-19, adequació d'espais per a malalts i pisos per a l'acompanyament de familiars.

A més, la Fundació la Caixa, a través de CaixaBank, ha destinat prop de 750.000 euros mitjançant més de 150 donacions a altres entitats centrades en la lluita contra el càncer.