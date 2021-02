La UITM - Fundació ”la Caixa” del VHIO va incloure 1.262 pacients en assajos clínics de fases primerenques en oncologia el 2020

Durant 2020 i en plena pandèmia la Unitat d'Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - Fundació "la Caixa" va arribar a una xifra rècord tractant a 1.262 pacients en 256 assaigs clínics, 74 dels quals van ser assajos que es van iniciar en aquest període. El que suposa 140 pacients més tractats pel que fa a el mateix període del l'any anterior.









Un pacient d'assaig clínic / Fundació 'La Caixa'





El càncer és la segona causa de mort al món, amb aproximadament 18 milions de nous casos diagnosticats i més de 9,6 defuncions relacionats amb tumors cada any. Malgrat que la supervivència a aquesta malaltia segueix millorant, encara hi ha molts tipus de tumors per als que no hi ha tractaments efectius. Per alguns pacients els assajos clínics representen oportunitats de trobar noves teràpies. El assajos clínics en fases primerenques permeten a molts pacients accedir a teràpies més innovadores quan ja han provat altres tractaments estàndard sense èxit i obren la porta a l'aprovació de nous fàrmacs.