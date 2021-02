Fecasarm critica el Govern i reclama poder obrir a la franja de sopars

La Federació d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha titllat de "ridícula" l'ampliació d'horaris de la restauració anunciada aquest dijous pel Govern i demana l'obertura de la franja horària de sopars.





Diverses cadires en una terrassa de Barcelona / EP









Així ha valorat la federació la revisió de les restriccions que arribarà dilluns 8 de febrer i per un període de 14 dies, i que consisteixen en l'ampliació de l'horari en bars i restaurants, la reobertura dels gimnasos amb un 30% d'aforament - -i un màxim de sis persones en activitats grupals-- i l'ampliació del confinament municipal a comarcal.





Considera que haurien de poder obrir, com a mínim, entre les 20.00 i les 22.30 hores, i aposten perquè es vagi ampliant de mica en mica amb el retard del toc de queda fins a les 23.00 o les 24.00 hores, "especialment els caps de setmana".





El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha afirmat que si el nombre de contagis i de casos greus actius ingressats a UCI han augmentat en els últims mesos ha estat per les restriccions imposades a la restauració.





Segons ell, aquestes restriccions "clarament han fomentat les trobades de familiars i amics i festes il·legals en espais inadequats".





Per això, demanen a la Generalitat que explori "noves i millors mesures, no tan restrictives i més eficaços", com permetre l'obertura de totes les activitats de la restauració amb servei durant la franja de l'hora de sopar.