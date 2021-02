L'FMI i l'Argentina esperen tancar l'acord de deute abans de maig

El portaveu de Fons Monetari Internacional (FMI), Gerry Rice, ha assenyalat que la institució amb seu a Washington farà tot el possible per arribar a un acord de deute amb l'Argentina abans de maig, tal com va suggerir el ministre d'Economia argentí, Martín Guzmán.





El portaveu de l'FMI, Gerry Rice / EP<br>









"No tenim un termini temptatiu. El ministre Guzmán ha reiterat el desig de les autoritats d'arribar a una conclusió per al mes de maig i nosaltres farem tot el possible per complir amb aquest termini suggerit pel ministre", ha assenyalat Rice.





La intenció de Govern argentí és tancar l'acord de refinançament de 45.000 milions de dòlars (37.000 milions d'euros) de deute amb l'FMI abans de maig, per així poder fer front a les negociacions amb el Club de París per al pagament de 2.400 milions de dòlars (1.977,3 milions d'euros).





"Les negociacions segueixen el seu curs i farem tot el que puguem per complir aquest desig del ministre Guzmán", ha remarcat Rice, que també ha anotat que no hi ha termini concret per a la conclusió de les negociacions entre les dues parts.





En aquesta línia, el portaveu ha indicat que les converses entre tots dos actors es produiran de manera virtual durant les pròximes setmanes per la situació epidemiològica. Rice ha lliscat la possibilitat que les autoritats argentines facin una visita presencial a Washington, encara que no ha confirmat data.