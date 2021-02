La batalla entre els hostalers i Aena posa en escac milers de llocs de treball

Botiga Dutty Free a l'Aeroport de Barcelona





El sindicat CCOO. ha advertit que l'"ultimàtum" realitzat pel gestor aeroportuari Aena a les empreses hostaleres i comercials dels seus aeroports posa en risc milers de llocs de treball i suposaria la insolvència i entrada en concurs de creditors de moltes d'aquestes empreses.





UGT i CCOO s'han reunit aquest dijous amb diferents empreses del sector d'hostaleria i el comerç amb presència i interessos econòmics en instal·lacions aeroportuàries de tot el territori nacional gestionades per Aena per conèixer la seva situació.





Aquesta trobada es produeix com a conseqüència de la proposta realitzada per Aena a les empreses d'hostaleria i comerç que tenen arrendats locals a les zones comercials dels aeroports. I és que nombrosos propietaris d'aquests negocis s'han negat a acceptar la rebaixa de lloguer oferida pel gestor aeroportuari per considerar que no s'ajusta a la realitat actual del negoci, tenint en compte que molts d'ells romanen encara fins i tot tancats.





Fonts properes a la disputa, que poden acabar una batalla judicial, afirmen que el 40% dels clients s'han adherit a la proposta final d'Aena, que consisteix en una lleva del 100% per als mesos del primer estat d'alarma (del 15 de març al 20 de juny) en la renda mínima garantida que rep Aena, i del 50% en els mesos següents. Ja el 2021 es manté el 50% fins al setembre. Les empreses tenen un mes de termini per satisfer el deute.





Segons l'opinió de CCOO, "aquest ultimàtum pressiona les empreses a assumir les condicions de les concessions sense valorar, de manera realista, el context de crisi provocat per la pandèmia".





El sindicat considera que Aena hauria de negociar amb les empreses que operen en els seus aeroports condicions "més ajustades a la situació actual" tenint compte que les dades de trànsit de passatgers (un 72% menys el 2020) es troben "en caiguda lliure".





RECLAMEN RENEGOCIACIÓ DE CONDICIONS





CCOO adverteix que aquesta situació "pot desembocar en la possible insolvència de les companyies hostaleres i comercials i la conseqüent pèrdua de milers de llocs de treball". Per això, reclama una renegociació de les condicions contractuals actuals fonamentades en el trànsit real actual derivat de les conseqüències de la pandèmia.





Per això, des de l'organització sindical, sol·liciten tant a Aena com a Govern reprendre les negociacions "trencades des de mitjans de desembre".





"Si l'ultimàtum d'Aena arriba a complir-se, suposaria per a la majoria de les empreses no només la insolvència sinó l'entrada en concurs de creditors, amb la inevitable pèrdua, arribat el cas, de milers de llocs de treball", conclou el sindicat.





COMPARTIR LES PÈRDUES DE LA CRISI





Aena creu que la seva oferta és justa, segons informen fonts de l'empresa. Entenen que ells no són els causants de la crisi del Covid-19 i, per tant, no han d'assumir el 100% de les pèrdues.





La companyia assenyala que les empreses també van acceptar cert risc quan van signar els seus contractes i per tant, no concediran els descomptes equivalents a la caiguda del trànsit aeri (72% el 2020).