Un dels jutges del TSJC creu que ha de condemnar-se la 'manada' de Manresa per violació i no per abús

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna a cinc membres de la 'rajada' de Manresa (Barcelona) per abusos sexuals en grup a una nena de 14 anys, en una sentència que inclou el vot particular del jutge que defensa condemnar per violació en lloc de per abús.





Seu del TSJC / EP









La sentència de la Sala Civil i Penal, desestima els recursos dels condemnats contra la sentència de l'Audiència de Barcelona i estima en part el de la Fiscalia: manté el delicte però eleva la indemnització per a la víctima.





Així, el tribunal ha imposat als condemnats pagar una indemnització de 60.000 euros, a diferència dels 12.000 fixats inicialment.





L'Audiència de Barcelona va condemnar els cinc joves a penes d'entre 10 i 12 anys, mentre que va absoldre dos acusats en el judici, ja que sobre un no va quedar provat que participés en els abusos i el segon tampoc es va acreditar que incorregués en el delicte d'omissió del deure d'impedir delictes.





Els fets van passar a l'octubre de 2016 a Manresa, quan un grup de joves va anar a una fàbrica abandonada --al Camí Torre d'en Viñas-- per realitzar un 'botellón' i els cinc van abusar de la menor quan estava inconscient, després haver pres alcohol malgrat la seva "baixa tolerància" i fumat marihuana.





En la sentència que ha avalat el TSJC, el tribunal ha considerat que es tracta inequívocament d'un delicte d'abús sexual en quedar demostrat que la víctima estava inconscient i "sense poder determinar i acceptar o oposar-se a les relacions sexuals", però no va apreciar violència o intimidació en els fets.





VOT PARTICULAR

En canvi, el vot particular del magistrat Carlos Mir defensa condemnar els cinc joves per un delicte d'agressió sexual (violació) en lloc d'abusos sexuals, la qual cosa sosté que encaixa en els mateixos fets provats en la sentència.





La diferència entre abús i agressió sexual --que hi hagi violència o intimidació-- no s'aplica en la llei a menors de 16 anys, i el jutge afirma que, a l'ésser menor, "no cal que la víctima exterioritzi una negativa expressa a l' contacte sexual perquè pugui donar-se el delicte ".





Pel que fa a la intimidació, sosté que en una agressió múltiple "hi ha inevitablement una mena d'intimidació tenint en compte que la concurrència de dues o més individus concertats per dur a terme l'atac contra la llibertat sexual o indemnitat sexual d'una víctima comporta en si mateixa un fort component intimidatori, especialment quan l'agressió s'emprèn simultània o successivament "entre tots.