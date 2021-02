8 beneficis de practicar la marxa nòrdica

Fer un pas rere l'altre amb l'ajuda de dos bastons: al contrari del que sembla, la marxa nòrdica no és només un anglicisme per definir 'caminar amb el suport de dos pals'; és molt més: es tracta d'una disciplina esportiva bastant tècnica i amb molts beneficis per a salut. Consisteix a caminar, acompanyant la gambada amb l'ajuda de dos bastons, que, al seu torn, ajuden a impulsar i accelerar el ritme.





@NordicWalkingCalafell





Per fer-ho correctament, cal allargar tot el possible els braços a l'hora d'estirar i contreure'ls quan es balancegen per caminar. Altres detalls tècnics que requereix aquest esport, és el de moviments amplis amb els braços i que el punt on es recolza el pal coincideixi amb el punt de gravetat del cos. És, a més, un esport econòmic -només es necessiten els bastons - i que pot fer gent de totes les edats i es pot adaptar a tots els nivells d'exigència.





ELS 8 BENEFICIS PER AL COS





1. Un esport integral. Es tracta d'un exercici aeròbic molt complet que treballa la resistència, força, flexibilitat, coordinació i equilibri. Amb tot aquest exercici, prevé els riscos vasculars.





2. Ajuda a baixar de pes. Amb la marxa nòrdica, es gasta més del 20% d'energia que caminant i si es fa bé, s'acaba movent el 90% del sistema muscular. Si es combina amb una dieta saludable i adequada, aquesta exercitació dels músculs contribueix a incrementar les calories que es cremen.





3. Alleuja la tensió acumulada i l'estrès. No només rendeix culte al cos, també a la ment. Aquesta disciplina ha de practicar-se a l'aire lliure, ja sigui pel camp o per la platja, però no en asfalt. La presa de contacte amb la natura, l'aire fresc i els raigs solars ajuden l'ansietat en aquesta situació complicada actual.





4. Recomanable per lluitar contra el limfedema, conseqüència del càncer de mama. En els últims anys, la marxa nòrdica ha estat molt recomanada per a les supervivents de càncer de mama i les seves conseqüències. Practicar aquest esport al ritme que es desitgi, millorar la mobilitat de l'espatlla, disminueix el dolor articular i prevé el limfedema, una inflamació provocada per l'extirpació de ganglis.





@NordicWalking Calafell





5. Sota risc de lesió. Al contrari que altres esports com el trekking amb desnivell o l'escalada, la marxa nòrdica minimitza molt la opció de lesionar-se. En requerir de l'ajuda de bastons, es practica per senders plans o amb poques irregularitats, per recolzar bé el bastó. Això facilita molt la petjada i un bon equilibri, deixant en una possibilitat gairebé nul·la el fet de patir una caiguda.





6. Combat problemes posturals. El moviment amb els pals 'obliga' a col·locar el cos, especialment les espatlles i l'esquena, en un angle correcte. La persona que practica marxa nòrdica de forma correcta no pot anar amb la musclera decaiguda, fet que ajuda a que la posició de tot l'esquelet sigui la correcta.





7. Reforça els ossos sense danyar les articulacions. Al contrari del que podria semblar, la vibració del bastó després de cada impuls enforteix l'os sense perjudicar les articulacions, tot i que sí que pot provocar la continuada repetició d'exercicis en altres disciplines.





8. Contribueix a millorar la pràctica d'altres esports. En tractar-se d'un esport integral que reforça altres parts del cos, també aporta millores que es necessiten en altres disciplines: més equilibri, resistència, força o coordinació.





Tot i que els orígens d'aquest esport es troben a Finlàndia i els seus països veïns, en els darrers anys ha pres cada vegada més importància al nostre país.