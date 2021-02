Les diferències entre els mòbils reacondicionats i els mòbils de segona mà

La indústria dels aparells reacondicionats cada vegada pren més força, però encara hi ha un alt nivell de desconeixement per part de la població sobre aquest producte tecnològic en tendència aquest 2021.





@Europapress





El baix preu que ofereix un mòbil reacondicionat davant d'un nou és molt diferent, la cura del medi ambient i la possibilitat de tenir un telèfon d'alta gamma, són les principals raons per les que s'incrementen les vendes d'aquests aparells electrònics.





Així, comprar un mòbil reacondicionat contribueix al consum responsable, sabent que el 80% de la contaminació carbònica d'un telèfon es deu a la seva fabricació. En aquest sentit, té un impacte de 60kg d'emissions de CO2, mentre que el d'un telèfon reacondicionat és tan sols del 8%.





Cal ressenyar que el 60% de la població ha comprat o té la intenció de comprar un telèfon intel·ligent reacondicionat i, els Millenials són el col·lectiu que més venen articles que ja no fan servir.





El desconeixement continua sent una de les causes per les quals els usuaris encara tenen por de comprar productes reacondicionats i per aquesta raó la qualitat dels processos de reacondicionament d'un mòbil és vital per al funcionament d'aquest i s'acompanyen en la seva venda d'una certificació de qualitat .





UN MÒBIL RECONDICIONAT NO ÉS UN MÒBIL DE SEGONA MÀ

És fonamental conèixer les diferències entre un mòbil de segona mà i un mòbil reacondicionat, ja que, d'aquesta manera, serà més fàcil escollir quin mòbil comprar i quin és el lloc adequat per fer-ho.





Un mòbil de segona mà ha estat usat per un usuari i no ha estat revisat abans de la seva venda. Un mòbil reacondicionat, per contra, és examinat i reparat per professionals perquè sigui 100% funcional. Aquest pas determina l'estat de el telèfon, ja que a l'adquirir un mòbil reacondicionat, comptem amb un aparell funcional com a nou, mentre que en comprar un telèfon de segona mà desconeixem totalment el seu estat.





El mòbil reacondicionat compta amb una garantia, a l'igual que un de nou i proposa també 30 dies per retornar l'aparell en cas que el client no estigui satisfet. En canvi, un mòbil de segona mà és venut sense oferir cap tipus de garantia.





L'aspecte d'un aparell electrònic també és significatiu, els mòbils reacondicionats són categoritzats depenent del seu estat estètic: com nou (grau A), molt bon estat (grau B) i en bon estat (grau C), el preu del mòbil varia segons el grau en què es categoritzi, el seu funcionament i qualitat segueixen sent el mateix.





Un mòbil reacondicionat, compta amb un servei al client de l'empresa directament després de la compra.





A més, l'empaquetatge i els accessoris lliurats són també un plus a l'hora de comprar un mòbil reacondicionat, perquè tots els mòbils tenen bateries amb una autonomia garantida i vénen equipats amb accessoris nous certificats CE (carregador, cable USB, kit de vianants, extractor SIM).