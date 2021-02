Mor Christopher Plummer, famós per 'Somriures i Llàgrimes' i guanyador d'un Oscar el 2012, als 91 anys

L'actor canadenc Christopher Plummer, guanyador d'un Oscar el 2012 i famós per cintes com 'Somriures i Llàgrimes', ha mort als 91 anys, segons ha informat la seva família i ha recollit la premsa canadenca.





Fotograma de 'Somriures i llàgrimes' / EP









Considerat una de les llegendes de Hollywood, va guanyar l'Oscar a la millor actor de repartiment en 2011 pel seu paper a 'Beginners', convertint-se en aquest moment en l'actor més veterà a aconseguir l'estatueta, que li arribava després de més de mig segle de carrera . Aquesta interpretació també li va valer un Globus d'Or i un Premi del Sindicat d'Actors.





L'actor canadenc va estar nominat en altres dues ocasions als Oscar per 'Tots els diners del món', on va substituir a Kevin Spacey, i per 'L'última estació'.





Una prolixa carrera en el món de cinema amb participacions en cintes com 'Somriures i Llàgrimes', 'L'home que va poder regnar', 'Una ment meravellosa', 'La caiguda de l'imperi romà' o 'El dilema'.