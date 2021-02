Per què els agricultors indis porten més de dos mesos protestant?

Els agricultors indis porten més de dos mesos protestant als carrers contra les reforma del sector agrícola impulsada pel govern de Narendra Modi, que relaxarà les regles sobre la venda, preus i emmagatzematge de productes agrícoles. La protesta ha posat al descobert la terrible realitat de la desigualtat en gran part de país. Si bé per a alguns són considerades les manifestacions més multitudinàries de la història de país, pocs mitjans s'han fet ressò del tema.





Protestes a l'Índia / EP





Des de novembre, milers d'agricultors han acampat als afores de la capital índia, Nova Delhi. Molts dels agricultors que protesten són membres de la minoria religiosa sikh i procedeixen dels estats de Punjab i Haryana.

Més del 60 per cent dels 1.300 milions d'habitants de l'Índia encara depenen principalment de l'agricultura per al seu manteniment, encara que el sector representa només al voltant del 15 per cent de la producció econòmica de país. La seva dependència després que la pandèmia de coronavirus hagi colpejat greument l'economia urbana i hagi enviat a milions de treballadors de retorn als seus pobles. Durant anys, els deutes i les fallides han portat els agricultors a taxes elevades de suïcidi.

Els manifestants exigeixen que Modi derogui les lleis agrícoles recents que minimitzarien el paper de govern en l'agricultura i obririen més espai per als inversors privats. El govern diu que les noves lleis alliberarien als agricultors i la inversió privada, generant creixement. Però els agricultors són escèptics, per por que l'eliminació de les proteccions estatals que ja consideren insuficients els deixi a mercè de grans corporacions que no protegeixin els seus interessos.

El suport del govern als agricultors, que incloïa preus mínims garantits per a certs cultius essencials, va ajudar a l'Índia a superar la crisi de la fam de la dècada de 1960. Però amb l'Índia liberalitzant la seva economia en les últimes dècades, Modi, que vol que la economia de país gairebé es dupliqui per 2024, considera que un paper tan important per al govern ja no és sostenible.

Els agricultors, però, sostenen que estan lluitant fins i tot amb les proteccions existents. Diuen que les lleis favorables al mercat s'eliminaran el suport regulatori i els deixaran despullats, amb l'economia afeblida i amb poques possibilitats d'un mitjà de vida diferent.

Com va esclatar la violència?

Durant els mesos de protestes han mort unes 60 persones, moltes d'elles per hipotèrmia a causa de les baixes temperatures.

A mitjans de desembre, milers d'agricultors que protestaven van arribar a Nova Delhi en el que s'esperava que fos una protesta pacífica durant les celebracions nadalenques i una desfilada militar supervisat pel primer ministre.

Alguns pagesos van trencar amb la marxa principal i van utilitzar tractors per desmantellar les barricades policials. Molts agricultors portaven espases llargues, tridents, dagues afilades i destrals de batalla, armes funcionals encara que en gran part cerimonials. La majoria dels manifestants no semblaven portar màscares tot i el brot de Covid-19 a l'Índia.

Els comandants de policia van desplegar agents amb rifles d'assalt que es van parar al mig de les carreteres principals llançant gas lacrimogen i apuntant a la multitud amb els seus rifles i porres.

Els grangers van agitar banderes i es van burlar dels oficials. També van obrir una bretxa en el Fort Vermell, el palau icònic que una vegada va servir com a residència dels governants mogols de l'Índia, i van hissar sobre les muralles una bandera que sovint oneja en els temples sikh.

Els canals de televisió locals van mostrar als agricultors collocant el cos d'un manifestant enmig d'una carretera. Van afirmar que l'home havia rebut un tret, però la policia va dir que havia mort quan el seu tractor va bolcar.