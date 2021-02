Un home que va robar en un domicili d'Olesa de Montserrat anirà a la presó

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 2 de febrer a un lladre multireincident per presumptament robar en un domicili d'Olesa de Montserrat (Barcelona), segons ha explicat en un comunicat la policia catalana.





Dos agents de Mossos / EP





Els fets van passar quan els agents van rebre un avís que s'acabava de cometre un robatori amb força a l'interior d'un domicili a Olesa de Montserrat, i el presumpte autor dels fets, mentre les víctimes dormien, va entrar al domicili pel balcó i es va dur diferents aparells electrònics.





Els agents es van acostar a al lloc dels fets i van iniciar una recerca per identificar l'autor, i pocs minuts més tard, van localitzar un jove caminant per la via pública amb una motxilla que contenia els objectes sostrets.





Davant les evidències, van detenir el jove com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força, i els objectes recuperats els van retornar als seus legítims propietaris.





El detingut, amb deu antecedents policials anteriors, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, i el jutge va decretar el seu ingrés a la presó.