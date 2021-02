L'Hospital de Bellvitge, pioner a realitzar amb èxit una operació de doble pròtesi valvular en un cor trasplantat

La Unitat d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha implantat, per "primera vegada al món", un sistema de doble pròtesi valvular cardíaca per via percutània a un pacient amb un cor trasplantat que patia una insuficiència tricúspide severa.





Imatge de la intervenció que s'ha dut a terme l'Hospital de Bellvitge / EP













El pacient, de 67 anys d'edat, va rebre un trasplantament de cor fa 21 anys i, tot i que l'òrgan "s'ha mantingut estructuralment sa durant tots aquests anys", amb el temps ha desenvolupat una insuficiència tricúspide severa, ha informat el hospital en un comunicat aquest dilluns.





La vàlvula tricúspide es troba entre l'aurícula dreta i el ventricle dret, i la seva funció és evitar el retrocés de la sang del ventricle a l'aurícula durant la contracció del cor.





El seu mal funcionament fa que part de la sang retorni "indegudament" a l'aurícula en comptes de ser enviada a l'artèria pulmonar, una disfunció que repercuteix en tot el sistema circulatori i que pot derivar en una cirrosi hepàtica o una insuficiència renal.





A diferència del cor normal, en què la malaltia de la vàlvula tricúspide és poc freqüent, en el pacient trasplantat la insuficiència tricúspide és la valvulopatia "més important", amb una freqüència que va del 20% al 60% dels casos quan la supervivència és llarga.





En aquest cas, els cardiòlegs de l'Hospital de Bellvitge han introduït mitjançant intervencionisme percutani un nou tipus de pròtesi desenvolupat recentment i ja col·locat en cors no trasplantats.





Aquesta pròtesi consisteix en dues vàlvules que se situen, respectivament, en la vena cava superior i la vena cava inferior, els dos gots que subministren la sang desoxigenada a l'aurícula dreta del cor.





La implantació de la pròtesi, que un cop col·locada realitza la funció d'impedir el retorn de la sang que la vàlvula tricúspide no pot realitzar correctament, ha estat un "èxit" i el pacient ha rebut l'alta al cap de tres dies.