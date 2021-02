El Govern posa en marxa el pla trimestral d'ajudes directes de 618 milions d'euros

El Govern ha activat aquest dilluns el pla trimestral d'ajudes directes de 618 milions d'euros per a autònoms, micro i petites empreses amb treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE), i per a aquests treballadors.





Diverses persones en una terrassa durant la pandèmia / EP





El Dogc ha publicat les bases de la línia de 208 milions d'euros dirigida a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d'ERTO, gestionada per la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, segons un comunicat.





La línia s'obrirà el dilluns 15 de febrer i pretén donar cobertura als 104.000 treballadors amb expedient que es calcula que hi ha en aquestes companyies.





També ha publicat les ordres per les quals s'obriran la setmana vinent els tràmits d'inscripció prèvia per a les dues ajudes directes i extraordinàries que gestiona la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per valor de 385 milions d'euros.





Aquests ajuts són els 105 milions dirigits a treballadors amb baixos ingressos en situació de ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a prestació extraordinària, i els 280 milions per als treballadors autònoms.





Els ajuts a micro i petites empreses i cooperatives, i a persones treballadores en ERTO es podran sol·licitar a partir de dilluns que ve 15 de febrer, i les ajudes a persones treballadores autònomes es podran sol·licitar el divendres 19 de febrer.





Aquests ajuts, anunciades el passat 25 de gener a roda de premsa, es financen amb l'increment de 1.800 milions d'euros dels Pressupostos prorrogats de la Generalitat per 2021.