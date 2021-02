14F. Correos obrirà per les tardes perquè els ciutadans puguin dipositar el vot per correu abans del 12 de febrer

Les oficines de Correos a Catalunya que habitualment estan tancades a la tarda, obriran fins dijous d'aquesta setmana des de les 16.30 fins a les 19.45 hores per facilitar el dipòsit del vot per correu de les eleccions catalanes del 14F.





Material electoral per als pròxims comicis / EP





En un comunicat aquest dilluns, Correus ha recordat que aquesta mesura reforça la ja presa anteriorment que ampliava l'horari en totes les oficines --amb avançament de l'horari d'obertura a les 8.00 hores i extensió de l'horari de tancament fins a les 14.45 h--.





També ha assegurat que ha realitzat 1.500 contractes de reforç per garantir el compliment de totes les obligacions de servei públic que li són encomanades durant els processos electorals per ser l'operador designat per l'Estat per prestar el servei postal universal.





Correus ha recordat que el lliurament del vot per correu en oficines i des del domicili finalitza el 12 de febrer a les 14.00.





Així, ha recomanat als interessats en dipositar el vot en oficina que no "s'apurin els terminis" ni l'ús de sistema de cita prèvia que ja està funcionant el 89 oficines a Catalunya.





D'altra banda, l'electorat que opti per lliurar el sobre amb el vot al carter de Correus haurà de presentar la documentació electoral a canvi d'un justificant acreditatiu del dipòsit del seu vot.





Correus ha insistit en el seu compromís per complir les seves obligacions legals en els processos electors adaptant-se a les especials circumstàncies que concorren en les eleccions del 14 de febrer arran del Covid-19, i oferint als seus empleats i electors "totes les garanties sanitàries en els diferents tràmits que els ciutadans han de dur a terme ".