Un recurs a l'adjudicació de KPMG paralitza la reindustrialització de Nissan

Fàbrica de Nissan (EP)





El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha acceptat un recurs presentat per la consultora YGroup a l'adjudicació de KPMG com a responsable d'assessorament especialitzat de l'procés de reindustrialització de Nissan.





L'acceptació d'aquest recurs significa la paralització de l'procés, que queda en suspens fins que es resolgui, segons han explicat fonts de YGroup.





La principal reclamació de el recurs és la demanda d'experiència en aquest tipus de projectes de reindustrialització, cosa amb la qual, segons YGroup, KPMG no compta, ja que "cap dels serveis consignats per KMPG correspon a projectes de reindustrialització ".





Per això, YGroup considera que la consultora d'origen neerlandès "no disposa de la solvència tècnica requerida per a resultar adjudicatària" i demana que l'acord sigui anul·lat i l'oferta de KPMG, exclosa de el procés.





CRÍTIQUES DELS SINDICATS





Fonts dels Comitès d'Empresa de Nissan han explicat que s'ha sol·licitat una reunió urgent de la taula de reindustrialització per analitzar les conseqüències d'aquest recurs i han assegurat que no van a "permetre la paralització" del procés pel que han exigit a administracions i empreses que es busquin alternatives.





Els sindicats també han criticat haver conegut la notícia de l'acceptació d'aquest recurs a través dels mitjans "sent les administracions coneixedores" de la situació amb anterioritat.