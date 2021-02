CCOO demana "més agilitat" a la reindustrialització de la planta de Bosch a Castellet

CCOO ha exigit a la direcció de Robert Bosch i a la Generalitat "més agilitat" en el procés de reindustrialització de la planta de Castellet i Gornal (Barcelona), fruit de l'acord signat el 22 d'octubre de 2020, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat .





Tom Weller / Dpa - Only For Use In Spain





Aquest acord establia el tancament de la planta de Castellet i el cessament de l'activitat industrial de Robert Bosch el novembre de 2021, i recollia la creació d'una taula de reindustrialització integrada pel Govern, la direcció de l'empresa i la representació de la plantilla per trobar el "millor" projecte industrial i garantir l'ocupació, segons el sindicat.





CCOO ha manifestat la seva preocupació davant la "descoordinació i la manca d'avenços evident, i sobretot per l'escàs interès" mostrat per la direcció de l'empresa per trobar solucions, la qual es va comprometre en l'acord signat el passat mes d'octubre.





Davant d'aquesta situació, el sindicat ha considerat que és "urgent" fixar un termini perquè l'empresa posi a disposició de les parts de la taula de reindustrialització el quadern de venda per estudiar els possibles inversors interessats a la planta de Castellet, amb la idea de mantenir l'ocupació actual.





Així mateix, el sindicat demana a la Generalitat una major implicació i que entengui que no només es tracta de Robert Bosch, sinó també de tot l'ocupació indirecta afectat per aquest tancament, que suposa un "cop dur" per al teixit industrial de al Penedès (Barcelona) .





CCOO no descarta "en cap cas" plantejar noves accions per exigir a la multinacional compromisos concrets amb l'ocupació de Robert Bosch, en la línia d'allò acordat en el marc de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO).