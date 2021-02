Està malalt, el rei emèrit? Els viatges de les infantes a Abu Dhabi fan témer per la seva salut

El rei Joan Carles està en boca de molts des dels últims mesos, per les 'targetes black', per haver-se anat a Abu Dhabi, per la seva herència i també per la seva salut.





Imatge del rei emèrit / EP





Des que una foto en la qual no apareix molt bé de salut va veure la llum, són moltes les especulacions.





A Abu Dhabi, on va ser fa uns mesos enmig de la polèmica, viu en un hotel de luxe a què han anat a veure-ho les infantes Elena i Cristina diverses vegades.





Si per Nadal la infanta Cristina va viatjar a Abu Dhabi a veure el seu pare, la dona d'Iñaki Urdangarin ha tornat a viatjar per veure a rei emèrit, aquest cop amb la seva germana, la infanta Elena. S'espera que es quedaran tota aquesta setmana amb el seu pare i que tornaran a finals de la setmana que ve.





Aquests viatges han fet saltar les alarmes, ja que sembla estrany que viatgin tan seguit per veure el seu pare. Així, podria ser que el rei estigui malalt i per això les seves filles estiguin anant a veure-ho de nou.





I és que, a més del viatge de Nadal de la infanta Cristina, la infanta Elena ja havia anat tres vegades a veure el seu pare des que se'n va anar a Abu Dhabi.





Des de la publicació de la foto en què el rei emèrit, de 83 anys, apareix agafat a dues persones del seu equip per poder caminar es creu que el rei pot no estar molt bé de salut. Si bé la filla de la infanta Margarida, Maria Zurita, va assegurar fa unes setmanes que està "molt bé", ningú més a la casa reial ho ha confirmat.