14F. Carrizosa critica el "menyspreu" de Vox cap Cs

El candidat de Ciutadans a la Presidència de la Generalitat, Carles Carrizosa, ha lamentat aquest dimecres el "menyspreu" de Vox cap a la formació taronja i ha advertit que aquesta actitud pot "desil·lusionar" a electors constitucionalistes a Catalunya, que veuen com un partit "nouvingut" insulta als que estan defensant allà "la Constitució i als espanyols" des de 2006.





El candidat de Ciutadans a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Carlos Carrizosa / EP









En una entrevista a esRadio, Carrizosa ha recordat que, en el debat electoral de dimarts a la nit a TV3, el candidat de Vox, Ignacio Garriga, va començar cridant "covards i traïdors" els representants de Cs. En la seva opinió, va ser "amb l'objectiu d'agredir i de menyscabar el bon nom i els objectius de la lluita de Ciutadans".





Davant aquest atac, Carrizosa va veure convenient recordar a Garriga que, mentre ell estava "còmodament" en el PP, que "pactava amb (Jordi) Pujol", el llavors president de la Generalitat, altres van decidir fundar un nou partit a Catalunya "per fer el que el PP i el PSOE no estaven fent, que és defensar l'espanyolitat de molts catalans ".





Després d'indicar que Ciutadans s'està "batent el coure contínuament" davant el nacionalisme català i que no ha deixat de "fer oposició al Parlament, al carrer i als tribunals", ha diferenciat aquesta posició de la de socialistes i populars .





"Si hi ha hagut unes majories desaprofitades i uns escons que no han servit per resoldre el conflicte català, no han estat els 36 de Cs, que hem fet tot el que estava al nostre abast dins de la llei, han estat els governs d'Espanya i la majoria absoluta (Mariano) Rajoy, per exemple, que va deixar que aquí es declarés la independència. Això sí que va ser fer desistiment de les seves funcions ", ha afirmat.





INDEPENDENTISTES "ENCANTATS" AMB VOX

Tornant a Vox, Carrizosa ha dit que els independentistes estan "encantats" amb aquest partit perquè, a l'actuar amb "menyspreu cap a Cs i els seus votants", "posa en perill la participació" dels electors no nacionalistes a les eleccions catalanes del 14 de febrer.





"Pot desil·lusionar molta gent veure que, en l'àmbit del constitucionalisme, els nouvinguts comencen tirant els trastos pel cap als que estem allà defensant la Constitució, als espanyols, l'ús del nostre idioma, la convivència i guanyar a el separatisme ", ha assenyalat





En aquest context, el dirigent de la formació taronja ha rebutjat les "baralles" entre els partits constitucionalistes i ha dit que l'objectiu ha de ser aconseguir junts un escó més que el bloc separatista.





D'altra banda, Carrizosa ha tornat a refutar la idea que tant l'anterior president de Cs, Albert Rivera, com l'actual, Inés Arrimadas, van abandonar Catalunya a l'entrar com a diputats al Congrés, cosa que ha qualificat de "mantra independentista".





Ha argumentat que Arrimadas està defensant a Madrid allò en el que creu igual que ho defensava a Catalunya i que Ciutadans ha treballat "més que ningú" per intentar que les forces nacionalistes "no influeixin en el Govern d'Espanya".





MOBILITZAR VOTANTS INDECISOS

Pel que fa als pactes postelectorals a Catalunya, el candidat veu un "greu perill" que el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i En comú Podem formin un govern tripartit.

Llevat que "Cs aconsegueixi mobilitzar tot aquest votant indecís", obtingui un bon resultat i pugui "portar de l'orella a el PSC" per constituir un "govern constitucionalista" que "doni carpetada a l'època del separatisme", ha afegit.





Finalment, Carrizosa ha admès que és possible que després dels comicis es produeixin a Catalunya "escenaris d'ingovernabilitat o de governabilitat molt difícil" a causa d'una gran fragmentació al Parlament.





Respecte a la possibilitat que el procés electoral sigui impugnat per motius relacionats amb la constitució de les taules o el recompte dels vots, ha advocat per ser "extremadament legalistes i respectuosos amb les dades objectives", ja que hi ha el risc que algun partit decideixi impugnar les eleccions només perquè "no li hagin anat bé".