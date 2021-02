Surten a la llum nous detalls sobre l'accident en què van morir Kobe Bryant i la seva filla

Kobe Bryant i la seva filla Gianna van morir el 26 de gener de 2020 en un accident en què nou persones van perdre la vida.





Segons la investigació de la Junta Nacional de Seguretat en el Transport dels EUA (NTSB, per les sigles en anglès), una de les causes de l'accident va ser que el pilot de l'helicòpter va decidir continuar la ruta sota regles de vol visual.





La NTSB va publicar dimarts un informe en què assegura que Ara Zobayan, el pilot de l'helicòpter operat per Island Express Helicopters Inc., es va desorientar per la boira. Abans de l'accident, a uns 140 metres sobre el nivell de terra, el pilot va avisar una instal·lació de trànsit aeri que intentava un ascens per pujar per sobre dels núvols, però després d'arribar a uns 730 metres sobre el nivell de la mar, l'helicòpter va començar a caure i girar cap a terra. Si bé el controlador aeri va preguntar a Zobayan què succeïa, el pilot va creure que estava pujant a 1.200 metres sobre el nivell de la mar.





Segons el document, "a l'accident van contribuir la pressió autoinduida i el biaix de continuació de el pla del pilot, que van afectar negativament la seva presa de decisions". La NTSB també assegura que "la revisió i supervisió inadequades de el procés de gestió de seguretat per part d'Island Express Helicopters Inc. també van ser factors que van contribuir a l'accident".





"Si aquest pilot no hagués sucumbit a les pressions que es va imposar a si mateix per continuar el vol en condicions meteorològiques adverses, és probable que aquest accident no hagués passat", va explicar el cap de la NTSB, Robert Sumwalt.