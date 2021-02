Les eleccions a la presidència del Barça apunten a una bona participació

110.290 sòcies i socis del FCBarcelona (un 93% viuen a Catalunya, un 4% a Espanya i un 3% a l'estranger) tenen dret a vot en els decisius comicis de diumenge 7 de març. Després del rècord experimentat en el procés de la sol·licitud d'el sufragi per correu (un 20,7% del cens electora l) les expectatives són optimistes pel que es refereix a una bona participació tot i el tràgic context provocat per la pandèmia global.





El club ha confirmat que 22.811 sòcies i socis han acabat demanant emetre el seu vot per correu, resposta que ha superat els millors pronòstics segons s'ha admès des de l'entitat a Catalunyapress. Curiosa i sorprenentment, és la primera vegada que s'ha habilitat aquesta opció en unes eleccions a la presidència i Junta Directiva del Barça. Ni més ni menys que una cinquena part de el cens, rebrà la documentació necessària que per poder exercir el seu dret a vot a partir de dilluns que ve dia 15 i fins el divendres 26 de febrer.





Imatge que no es repetirà en les eleccions a l'Barça el 7-M tot i que s'espera una bona participació @FJMonfort





Coincidint amb el bon resultat de la iniciativa, uns dels tres candidats "finalistes", Antoni Freixa, no ha desaprofitat l'oportunitat de posar en valor l'encertada decisió de la Junta Gestora dirigida per Carles Tusquets enviant un "missatge" a Joan Laporta a l' verbalitzar que "poca gent hauria anat a votar presencialment al març tal com va proclamar algun candidat", referint-se a l'expresident blaugrana entre 2003 i 2010.





Les opcions per a acudir en persona a les meses electorals s'han reduït, a la fin, a Camp Nou i a Palau Blaugran a més de Tarragona, Tortosa, Lleida, Girona i Andorra sota uns estrictes protocols sanitaris marcats per la Generalitat de Catalunya.





S'establirà un equip d'assistència mèdica i sanitària permanent a les instal·lacions per donar resposta a qualsevol eventualitat i per al control estricte de les persones que acudeixin als escenaris habilitats.





Tot i les peculiaritats d'unes votacions inèdites i excepcionals, la massa social barcelonista sembla molt activa a l'hora de voler participar en una contesa crucial per al futur d'una entitat en una situació econòmica, institucional, social i esportiva molt complexa. El debat sobre la continuïtat o no d'un vaixell insígnia com Messi afegeix arguments perquè sigui necessari filar molt prim a l'hora d'atorgar la confiança Laporta, Font o Freixa.





Segons ha informat Catalunyapress en les últimes dates, el futbolista esperarà a conèixer els plans de l'proper president per acabar decidint el seu futur El compte enrere per conèixer a l'interlocutor de l'capità de Rosario està servida ... mentre Jordi Cruyff ha tornat a deixar en evidència a l'candidat Font (encara sort que el fill de Johan està destinat a ser el director esportiu de l'empresari vallesà) a l'declarar que el seu pare s'inclinaria per votar clarament ... Laporta.